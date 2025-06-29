Інтриги, розслідування, епічні сцени: 6 фільмів липня, що здивують навіть гурманів

Влітку на нас насамперед чекають перезапуски культових франшиз — "Світ Юрського періоду: Відродження", "Супермен", "Я знаю, що ви скоїли минулого літа" та "Фантастична четвірка: Перші кроки". Утім, є варіанти й для поціновувачів оригінальних історій.

Related video

Коротко про сюжети кожної картини Фокусу розповідає менеджер з кінопрокату Андрій Пушкаш. Серед новинок — хіти різних жанрів на будь-який смак, зокрема епічний блокбастер, сатирична драма, екранізація коміксів та мультфільм для малечі. Це ідеальний вибір на вечір!

Світ Юрського періоду: Відродження

З 2 липня у прокат виходить черговий перезапуск кульової франшизи. Події відбуваються через 5 років після завершення попередньої частини ("Домініон"). Група дослідників відправиться на острів, де раніше працював "Парк Юрського періоду", щоб дослідити нові види динозаврів та взяти їхні ДНК. Це має допомогти врятувати людство.

Перезавантаження франшизи довірили режисеру Ґарету Едвардсу, який подарував нам "Годзіллу" (2014), "Творця"(2023) та навіть одну із частини "Зоряних війн" — "Бунтар Один. Зоряні війни. Історія", що зібрав у прокаті понад 1 млрд.

Акторський склад у новому "Світі Юрського періоду" бездоганний: Скарлетт Йоханссон, Махершал Алі та новоспечена зірка — Джонатан Бейлі.

Супермен

З 10 липня дивимося у кіно екранізацію культового коміксу DC про молодого журналіста, який поєднує щоденну рутину з героїчними вчинками.

Це перший фільм Джеймса Ганна ("Вартові галактики") для DC після того, як він пішов від Marvel та Warner Bros. Перед ним стоїть амбітне завдання — переосмислити усім відому історію. Зважаючи, як Джеймс Ганн філігранно поєднував у своїх картинах гумор та глибину персонажів, новий "Супермен" обов’язково нас здивує.

Смурфи

З 12 липня на великі екрани виходить повнометражна екранізація мультисеріалу "Смурфи". За сюжетом, татка смурфа викрадають у реальний світ, а смурфетка збирає команду, щоб його врятувати.

Фільм поєднає в собі "Live-action + anіmation", тобто анімовані персонажі будуть взаємодіяти з реальними акторами. Співачка Ріанна виступає продюсеркою, акторкою озвучки, а також творцем саундтреків. Тож приготуйтеся — буде ціле море пісень.

Я знаю, що ви скоїли минулого літа

Сиквел культового слешера 1997 року про компанію друзів, які випадково скоюють злочин й намагаються це приховати. На них починає полювання одержимий помстою вбивця з гаком.

Columbia Pictures довірила зняти продовження режисерці Дженн Робінсон, а до акторського складу приєдналося камео героїв з оригінального фільму — Дженніфер Лав Г’юїтт та Фредді Принц-молодший. Фільм у кіно з 17 липня.

Фантастична четвірка: Перші кроки

З 24 липня дивимося перезапуск франшизи про одну з найстаріших супергеройських команд — фантастичну четвірку. Стрічка дуже гарно передає атмосферу 1960-х, де перед головними героями стоїть велика місія — врятувати світ від космічного бога Ґалактуса і його загадкової вісниці, Срібної Серферки.

Після касового провалу "Фантастична четвірка" (2015) студія MARVEL шукала різні шляхи трансформації франшизи та зупинилася на режисері Метті Шекмані, а на роль головних героїв запросили Педро Паскаля, Венессу Кірбі, Джозефа Квінна та Ебона Мосс-Бакрака.

Еддінгтон

З 31 липня у кінотеатрах покажуть сатиричну драму від А24 та режисера хорорів нового покоління — Арі Астера. Це історія про запеклу ворожнечу між шерифом та мером невеличкого містечка Еддінгтон. Акторський склад обнадійливий: Емма Стоун, Хоакін Фенікс та Педро Паскаль.

Фільм офіційно презентували цьогоріч у Каннах, де він змагався за "Золоту пальмову гілку".

Нагадаємо, раніше Фокус писав про:

Крім того, газета The New York Times показала топ 100 фільмів XXI століття. У списку фігурують легендарні картини — "Гладіатор", "Інтерстеллар", "Володар перснів" та інші.