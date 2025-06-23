"Гладіатор", "Інтерстеллар" і "Володар перснів": NYT показала топ-100 фільмів XXI століття

Понад 500 впливових режисерів, акторів та інших відомих представників кіноіндустрії голосували за найкращі фільми, що вийшли з 1 січня 2000 року.

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Видання The New York Times представило рейтинг 100 найкращих фільмів XXI століття. Респонденти представляли виданню до 10 фільмів, які їм сподобалися.

Єдине правило відбору — це мають бути повнометражні картини, випущені у США з 1 січня 2000 року.

Серед тих, хто голосував, були оскароносні режисери Педро Альмодовар, Софія Коппола, Баррі Дженкінс і Гільєрмо дель Торо, а також відомі актори Чіветел Еджіофор, Майкі Медісон, Джон Туртурро і Джуліанна Мур.

Наразі представлено частину списку зі 100-ї по 81-у позицію. Щодня цього тижня NYT додаватиме 20 нових фільмів.

Рейтинг найкращих фільмів XXI століття поки що має такий вигляд:

100. "SuperПерці"

99. "Спогади про вбивство"

98. "Людина грізлі"

97. "Гравітація"

96. "Чорна пантера"

95. "Найгірша людина на світі"

94. "Особлива думка"

93. "Майкл Клейтон"

92. "Гладіатор"

91. "Акваріум"

90. "Мила Френсіс"

89. "Інтерстеллар"

88. "Збирачі та збирачка"

87. "Володар перснів: Братство персня"

86. "Минулі життя"

85. "Телеведучий: Легенда про Рона Бургунді"

84. "Меланхолія"

83. "Всередині Льюїна Девіса"

82. "Акт вбивства"

81. "Чорний лебідь".

Стримінгові сервіси та супергеройські блокбастери кардинально змінили уявлення про фільми за останні 25 років. Проте деякі картини витримали випробування часом, підкреслюють автори рейтингу.

NYT окремою категорією представляє особисті добірки тих, хто голосував. Зокрема, іспанський режисер Педро Альмодовар вважає найкращими фільмами "Жінки на межі нервового зриву", "Кімната по сусідству" і "Поговори з нею", за який він отримав "Оскар" за найкращий сценарій.

Акторка Памела Андерсон обрала фільми "Амелі", "Реквієм за мрією", "Лобстер" і "Білий бог".

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