"Гладиатор", "Интерстеллар" и "Властелин колец": NYT показала топ-100 фильмов XXI века

Более 500 влиятельных режиссеров, актеров и других известных представителей киноиндустрии голосовали за лучшие фильмы, вышедшие с 1 января 2000 года.

Related video

Издание The New York Times представило рейтинг 100 лучших фильмов XXI века. Респонденты представляли изданию до 10 фильмов, которые им понравились.

Единственное правило отбора — это должны быть полнометражные картины, выпущенные в США с 1 января 2000 года.

В числе голосовавших были оскароносные режиссеры Педро Альмодовар, София Коппола, Барри Дженкинс и Гильермо дель Торо, а также известные актеры Чиветел Эджиофор, Майки Мэдисон, Джон Туртурро и Джулианна Мур.

В настоящее время представлена часть списка с 100-й по 81-ю позицию. Каждый день на этой неделе NYT будет добавлять 20 новых фильмов.

Рейтинг лучших фильмов XXI века пока выглядит так:

100. "SuperПерцы"

99. "Воспоминания об убийстве"

98. "Человек гризли"

97. "Гравитация"

96. "Черная пантера"

95. "Худший человек на свете"

94. "Особое мнение"

93. "Майкл Клейтон"

92. "Гладиатор"

91. "Аквариум"

90. "Милая Фрэнсис"

89. "Интерстеллар"

88. "Собиратели и собирательница"

87. "Властелин колец: Братство кольца"

86. "Прошлые жизни"

85. "Телеведущий: Легенда о Роне Бургунди"

84. "Меланхолия"

83. "Внутри Льюина Дэвиса"

82. "Акт убийства"

81. "Черный лебедь".

Стриминговые сервисы и супергеройские блокбастеры кардинально изменили представление о фильмах за последние 25 лет. Тем не менее некоторые картины выдержали испытание временем, подчеркивают авторы рейтинга.

NYT отдельной категорией представляет личные подборки голосовавших. В частности, испанский режиссер Педро Альмодовар считает лучшими фильмами "Женщины на грани нервного срыва", "Комната по соседству" и "Поговори с ней", за который он получил "Оскар" за лучший сценарий.

Актриса Памела Андерсон выбрала фильмы "Амели", "Реквием по мечте", "Лобстер" и "Белый бог".

Напомним, ранее появилось топ-6 фильмов июня с интересными сюжетами. В их число попал спин-офф "Джона Уика" с Аной де Армас в роли ученицы балетной школы.

В кинотеатре Cinema Ocho в аргентинском городе Ла-Плата недавно состоялся показ фильма ужасов "Пункт назначения: Родовое проклятие". Во время киносеанса на зрителей упал кусок потолка.