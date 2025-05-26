Зрители нового "Пункта назначения" едва не стали жертвами несчастного случая (фото, видео)

Люди пришли в кинотеатр на фильм ужасов, но были напуганы не только развитием событий на экране. Очевидица вспомнила, что все началось с громкого шума.

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Деталями инцидента 25 мая поделились в издании Deadline.

Украинский трейлер фильма

На прошлой неделе в кинотеатре Cinema Ocho в городе Ла-Плата (столица провинции Буэнос-Айрес) показывали "Пункт назначения: Родовое проклятие" — шестой фильм известной франшизы о невозможности победить смерть. Фильмы ужасов этой серии известны тем, что главные герои в них умирают из-за неизбежных несчастных случаев.

Примерно 40 ценителей жуткого кино собрались перед экраном, чтобы насладиться новинкой, но досмотреть ее до конца не суждено было. Посреди сеанса прямо на зрителей упал обломок потолка.

Последствия частичного обвала потолка в кинотеатре Фото: The Express Tribune

"Был слышен очень сильный шум. Сначала мы подумали, что это часть фильма, потому что были так увлечены, но сразу после этого на меня упал кусок обломков", — рассказала 29-летняя Фиамма Виллаверде, которая пришла в кинотеатр с 11-летней дочерью и подругой.

Обломки потолка задели ее плечо, спину, колено и лодыжку. Женщине удалось спасти от удара голову, наклонившись над подлокотниками. На кадрах с места событий видно дыру в потолке и обломки между рядами кресел. Испуганные и шокированные зрители переговаривались между собой, покидая зал.

Посетители предполагают, что причиной частичного обвала потолка могли стать сильные ливни, которые накрыли город. Пострадавшая Виллаверде собирается жаловаться на кинотеатр и уже связалась с адвокатом. Она пропустила несколько рабочих дней из-за сильных синяков и "травмы от удара", которую подтвердил рентген.

В The Express Tribune уточнили, что женщина праздновала День рождения. После инцидента ее доставили в больницу с ушибом колена в качестве меры пресечения.

Фото Фиаммы Виллаверде и ее травмированного колена Фото: The Express Tribune

Виллаверде возмущена, ведь обломок мог ударить по голове ее несовершеннолетнюю дочь. Руководство кинотеатра она обвиняет в безответственности.

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