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МирФан

Зрители нового "Пункта назначения" едва не стали жертвами несчастного случая (фото, видео)

Зрители смотрят фильм в кинотеатре
Фото: Flickr | Иллюстративное фото

Люди пришли в кинотеатр на фильм ужасов, но были напуганы не только развитием событий на экране. Очевидица вспомнила, что все началось с громкого шума.

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Украинский трейлер фильма

На прошлой неделе в кинотеатре Cinema Ocho в городе Ла-Плата (столица провинции Буэнос-Айрес) показывали "Пункт назначения: Родовое проклятие" — шестой фильм известной франшизы о невозможности победить смерть. Фильмы ужасов этой серии известны тем, что главные герои в них умирают из-за неизбежных несчастных случаев.

Примерно 40 ценителей жуткого кино собрались перед экраном, чтобы насладиться новинкой, но досмотреть ее до конца не суждено было. Посреди сеанса прямо на зрителей упал обломок потолка.

В кинотеатре обвалился потолок во время просмотра Пункта назначения Fullscreen
Последствия частичного обвала потолка в кинотеатре
Фото: The Express Tribune

"Был слышен очень сильный шум. Сначала мы подумали, что это часть фильма, потому что были так увлечены, но сразу после этого на меня упал кусок обломков", — рассказала 29-летняя Фиамма Виллаверде, которая пришла в кинотеатр с 11-летней дочерью и подругой.

Обломки потолка задели ее плечо, спину, колено и лодыжку. Женщине удалось спасти от удара голову, наклонившись над подлокотниками. На кадрах с места событий видно дыру в потолке и обломки между рядами кресел. Испуганные и шокированные зрители переговаривались между собой, покидая зал.

Посетители предполагают, что причиной частичного обвала потолка могли стать сильные ливни, которые накрыли город. Пострадавшая Виллаверде собирается жаловаться на кинотеатр и уже связалась с адвокатом. Она пропустила несколько рабочих дней из-за сильных синяков и "травмы от удара", которую подтвердил рентген.

В The Express Tribune уточнили, что женщина праздновала День рождения. После инцидента ее доставили в больницу с ушибом колена в качестве меры пресечения.

На женщину упали обломки потолка во время просмотра Пункта назначения Fullscreen
Фото Фиаммы Виллаверде и ее травмированного колена
Фото: The Express Tribune

Виллаверде возмущена, ведь обломок мог ударить по голове ее несовершеннолетнюю дочь. Руководство кинотеатра она обвиняет в безответственности.

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