Пенсионер откопал клад стоимостью около $27 тысяч: что интересного там было (фото)

90-летний британец нашел в графстве Дорсет древний клад — уникальную коллекцию из 67 серебряных монет племени дуротригов возрастом более 2000 лет. Эксперты оценивают находку в более чем 20 тысяч фунтов стерлингов.

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Об этом пишет издание Daily Echo.

Пенсионер из Великобритании сделал археологическое открытие, которое может переписать представление о ритуальных практиках древних кельтов. 90-летний мужчина, который не раскрывает своего настоящего имени, нашел клад из 67 древних монет во время поисков с металлоискателем вблизи города Кранборн в графстве Дорсет. Это произошло еще в апреле 2022 года.

Пенсионер из Великобритании совершил археологическое открытие Фото: Daily Echo

Сначала британец заметил обычный пенни времен королевы Виктории, но вскоре поисковик наткнулся на значительно более ценный объект — маленькую серебряную монету племени дуротригов. Именно их монеты и составляли основную часть найденного клада.

Древний клад

Дуротриги — это кельтское племя, которое населяло территории на юге Англии до завоевания Британских островов Римской империей в I веке нашей эры.

Интересно, что основная часть клада находилась возле ограды, обмотанной проволокой. После того, как владелец участка убрал проволоку, пенсионер смог выкопать десятки древних монет, которые пролежали в земле более двух тысячелетий.

Серебряные монеты племени дуротригов возрастом более 2000 лет Фото: Daily Echo

Эксперт аукциона Элис Каллен отметила, что найденные монеты практически не находились в обращении, что может свидетельствовать об их исключительно ритуальном назначении — как дар божествам во время религиозных церемоний древних кельтов.

29 мая уникальный клад выставят на аукцион. Организаторы ожидают выручить за эту археологическую находку не менее 20 тысяч фунтов стерлингов (около 1 миллиона гривен).

Напомним, ранее Фокус рассказывал о 70-летнем британском пенсионере и коллекционере Джоне Тернере, который наткнулся на редкую серебряную монету 1813 года, перебирая мешки с пожертвованиями. Экспертиза подтвердила: это 15 пенсов из Нового Южного Уэльса — одна из первых монет, отчеканенных на территории Австралии. В 1840-х большинство таких монет было переплавлено, поэтому сохранившиеся экземпляры сегодня чрезвычайно ценны.

А вот в американском городе Луисвилл (штат Кентукки) произошла настоящая археологическая сенсация — во дворе одного из жителей неожиданно обнаружили статую греческого бога, которая загадочно исчезла почти 30 лет назад.