Забезпечив себе до кінця життя: чоловік знайшов скарби віком 2000 років (фото)

Маріус Манжак виявив 1469 срібних римських монет під час звичайної прогулянки з металошукачем поблизу невеликого села на півдні Румунії. Ця знахідка стала черговим підтвердженням багатої історичної спадщини регіону, де останніми тижнями було зроблено кілька значних археологічних відкриттів.

Related video

Деталі історії розкриває видання Fox News Digital.

Звичайний весняний день перевернув все життя Маріуса Манжака, який несподівано натрапив на стародавній скарб неподалік Летка Веке, маленького села на півдні Румунії.

Монети віком 2000 років

"Я взяв свій металошукач і вирушив у поля та ліси для відпочинку, як часто роблю. Не думав, що цей день здивує мене і зведе віч-на-віч з історією", — написав він у своєму Facebook-дописі.

Знахідки Маріуса Манжака Фото: Facebook

Побачивши срібні денарії, Манжак зізнався, що його серце почало битися частіше. "Я навіть подумав ущипнути себе, аби переконатися, що не сплю. Чиїми були ці монети, і для чого вони призначалися?" — поділився шукач.

Артефактам близько 2000 років Фото: Facebook

Шукач скарбів припустив, що монетам щонайменше 2000 років. Після двох напружених днів фотографування він передав знахідку до тамтешньої мерії.

"Сподіваюся, що одного дня зможу привести свою дитину до музею і розказати, як мені пощастило відкрити сторінку історії нашого народу", — підсумував ентузіаст.

Інші знахідки в полях

Відкриття Манжака сталося всього через кілька тижнів після того, як інша пара аматорів з металошукачами знайшла стародавні скарби в румунській комуні Бреаза у Трансільванії. Те відкриття датується часами даків, які марно воювали проти Римської імперії у другому столітті нашої ери.

Артефакти є черговим свідченням багатої історичної спадщини Румунії, території якої були частиною Римської імперії та зберігають численні реліквії античної доби. Археологи зауважують, що любительські знахідки часто призводять до серйозних наукових відкриттів, допомагаючи краще зрозуміти економічні та культурні зв'язки стародавнього світу.

Згідно з румунським законодавством, всі історичні артефакти належать державі, але шукачі можуть претендувати на винагороду. Фахівці тепер працюють над датуванням та аналізом монет, щоб визначити їхнє походження та історичне значення.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про 70-річного британського пенсіонера та колекціонера Джона Тернера, який натрапив на рідкісну срібну монету 1813 року, перебираючи мішки з пожертвами. Експертиза підтвердила: це 15 пенсів із Нового Південного Уельсу — одна з перших монет, викарбуваних на території Австралії. У 1840-х більшість таких монет було переплавлено, тож збережені екземпляри сьогодні надзвичайно цінні.

А от в американському місті Луїсвілл (штат Кентуккі) сталася справжня археологічна сенсація — на подвір’ї одного з мешканців несподівано виявили статую грецького бога, яка загадково зникла майже 30 років тому.