Обеспечил себя до конца жизни: мужчина нашел сокровища возрастом 2000 лет (фото)

Мариус Манжак обнаружил 1469 серебряных римских монет во время обычной прогулки с металлоискателем вблизи небольшой деревни на юге Румынии. Эта находка стала очередным подтверждением богатого исторического наследия региона, где в последние недели было сделано несколько значительных археологических открытий.

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Детали истории раскрывает издание Fox News Digital.

Обычный весенний день перевернул всю жизнь Мариуса Манжака, который неожиданно наткнулся на древний клад неподалеку Летка Веке, маленькой деревни на юге Румынии.

Монеты возрастом 2000 лет

"Я взял свой металлоискатель и отправился в поля и леса для отдыха, как часто делаю. Не думал, что этот день удивит меня и сведет лицом к лицу с историей", — написал он в своем Facebook-сообщении.

Находки Мариуса Манжака Фото: Facebook

Увидев серебряные денарии, Манжак признался, что его сердце начало биться чаще. "Я даже подумал ущипнуть себя, чтобы убедиться, что не сплю. Чьими были эти монеты, и для чего они предназначались?" — поделился искатель.

Артефактам около 2000 лет Фото: Facebook

Кладоискатель предположил, что монетам по меньшей мере 2000 лет. После двух напряженных дней фотографирования он передал находку в тамошнюю мэрию.

"Надеюсь, что однажды смогу привести своего ребенка в музей и рассказать, как мне посчастливилось открыть страницу истории нашего народа", — подытожил энтузиаст.

Другие находки в полях

Открытие Манжака произошло всего через несколько недель после того, как другая пара любителей с металлоискателями нашла древние сокровища в румынской коммуне Бреаза в Трансильвании. То открытие датируется временами даков, которые тщетно воевали против Римской империи во втором веке нашей эры.

Артефакты являются очередным свидетельством богатого исторического наследия Румынии, территории которой были частью Римской империи и хранят многочисленные реликвии античной эпохи. Археологи отмечают, что любительские находки часто приводят к серьезным научным открытиям, помогая лучше понять экономические и культурные связи древнего мира.

Согласно румынскому законодательству, все исторические артефакты принадлежат государству, но искатели могут претендовать на вознаграждение. Специалисты теперь работают над датировкой и анализом монет, чтобы определить их происхождение и историческое значение.

Напомним, ранее Фокус рассказывал о 70-летнем британском пенсионере и коллекционере Джоне Тернере, который наткнулся на редкую серебряную монету 1813 года, перебирая мешки с пожертвованиями. Экспертиза подтвердила: это 15 пенсов из Нового Южного Уэльса — одна из первых монет, отчеканенных на территории Австралии. В 1840-х большинство таких монет было переплавлено, поэтому сохранившиеся экземпляры сегодня чрезвычайно ценны.

А вот в американском городе Луисвилл (штат Кентукки) произошла настоящая археологическая сенсация — во дворе одного из жителей неожиданно обнаружили статую греческого бога, которая загадочно исчезла почти 30 лет назад.