Глядачі нового "Пункту призначення" ледь не стали жертвами нещасного випадку (фото, відео)

Люди прийшли у кінотеатр на фільм жахів, але були налякані не лише розвитком подій на екрані. Очевидиця згадала, що усе почалося з гучного шуму.

Related video

Деталями інциденту 25 травня поділились у виданні Deadline.

Український трейлер фільму

Минулого тижня у кінотеатрі Cinema Ocho в місті Ла-Плата (столиця провінції Буенос-Айрес) показували "Пункт призначення: Родове прокляття" — шостий фільм відомої франшизи про неможливість перемогти смерть. Фільми жахів цієї серії відомі тим, що головні герої у них помирають через неминучі нещасні випадки.

Приблизно 40 поціновувачів моторошного кіно зібрались перед екраном, щоб насолодитись новинкою, але додивитись її до кінця не судилося. Посеред сеансу просто на глядачів впав уламок стелі.

Наслідки часткового обвалу стелі у кінотеатрі Фото: The Express Tribune

"Було чути дуже сильний шум. Спочатку ми подумали, що це частина фільму, тому що були так захоплені, але відразу після цього на мене впав шматок уламків", — розповіла 29-річна Фіамма Віллаверде, яка прийшла у кінотеатр з 11-річною донькою та подругою.

Уламки стелі зачепили її плече, спину, коліно та щиколотку. Жінці пощастило врятувати від удару голову, нахилившись над підлокітниками. На кадрах з місця подій видно діру у стелі та уламки між рядами крісел. Перелякані та шоковані глядачі перемовлялися між собою, залишаючи залу.

Відвідувачі припускають, що причиною часткового обвалу стелі могли стати сильні зливи, які накрили місто. Постраждала Віллаверде збирається скаржитись на кінотеатр та вже зв’язалася з адвокатом. Вона пропустила кілька робочих днів через сильні синці та "травму від удару", яку підтвердив рентген.

У The Express Tribune уточнили, що жінка святкувала День народження. Після інциденту її доставили у лікарню з забитим коліном як запобіжний захід.

Фото Фіамми Віллаверде та її травмованого коліна Фото: The Express Tribune

Віллаверде обурена, адже уламок міг вдарити по голові її неповнолітню доньку. Керівництво кінотеатру вона звинувачує у безвідповідальності.

Нагадаємо, італійський концептуальний художник Сальваторе Гарау продав невидиму скульптуру, яка нібито складається з повітря і духу. За сертифікат і уявний об’єкт покупець заплатив понад 18 тисяч доларів.

90-річний британець знайшов стародавній скарб, якому понад 2000 років. Експерти оцінили знахідку у понад 20 тисяч фунтів стерлінгів.