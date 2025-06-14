Топ 3 фільми від Netflix, які підкорили глядачів у червні (відео)

Літо настало, і з підвищенням температури та довшими днями хочеться вимкнути телевізор чи ноутбук і вийти на вулицю, щоб насолодитися сонцем. Втім, Netflix "не спить": на стримінговій платформі продовжують зʼявлятися новинки, які очолюють рейтинги та захоплюють глядачів.

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Про це пише Metro.

"Серце знає" – 7 600 000 переглядів

Прем'єра, яка наразі на третьому місці Netflix – драма з Аргентини про бізнесмена, якому пересадили серце та який змінює свою особистість, дізнаючись більше про життя свого донора та досліджуючи свою громаду. При цьому герой зустрічає вдову померлого та закохується в неї, таємно допомагаючи своєму сусідству. Але чи викриє вона його зв'язок зі своїм покійним чоловіком?

Оцінка IMDb: 5.8

Трейлер фільму "Серце знає"

"Вулиця страху: Королева випускного" – 8 500 000 переглядів

Після того, як минулого тижня вона була на першому місці, ця остання частина серії "Вулиця страху" була витіснена з першого місця на друге. Картина, заснована на романах Р. Л. Стайна, пропонує безліч захопливих слешерів 80-х років, оскільки випускники школи "Шейдісайд Хай" готуються до випускного вечора та виборів королеви, де аутсайдерка Лорі змагається з більш популярними дівчатами. Однак ніч стає смертельно небезпечною, коли вбивця в масці починає розстрілювати кандидаток.

Оцінка IMDb: 5.1

Трейлер фільму "Вулиця страху: Королева випускного"

"Вдовина гра" – 15 400 000 переглядів

Цей іспанський детектив, який очолив рейтинг Netflix, розповідає про вбивство та зібрав велику кількість переглядів за перший тиждень релізу, одразу ж посівши перше місце в чартах. Заснований на реальній справі інженера Антоніо Наварро Сердана, якого зарізали у Патре, Валенсія, у 2017 році, фільм розповідає про розслідування вбивства молодого чоловіка в іспанському місті, яке розкриває деякі темні таємниці, оскільки виявляється приховане подвійне життя його вдови.

Оцінка IMDb: 6.2

Трейлер фільму "Вдовина гра"

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Є підбірка серіалів-детективів для перегляду на вихідні.

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