Постапокаліпсис, сніг та інопланетяни: серіал "Етернавт" став новим хітом Netflix (відео)

Аргентинський серіал "Етернавт" неочікувано став хітом після прем'єри на початку травня на стримінговій платформі Netflix. Наразі серіал викликав великий інтерес і шквал позитивних відгуків від глядачів.

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Про це йдеться у пресрелізі стримінгової платформи.

Серіал розповідає про постапокаліптичний Буенос-Айрес, на який випав смертоносний снігопад — дотик до нього вбиває за частки секунди. Однак згодом герої виявляють, що до цього причетні інопланетяни.

За короткий час став сенсацією, увірвався в топи переглядів серед глядачів у західних країнах та зібрав купу приємних відгуків як від глядачів, так і від критиків. Найбільше серіал оборюють через його приголомшливий сюжет і моторошні повороти, а деякі вже охрестили його "одним із найкращих постапокаліптичних серіалів останніх років".

Наразі серіал "Етернавт", який складається з шести серій, має неймовірні 93% "свіжості" на Rotten Tomatoes. Глядачі відзначають неочікувані повороти в сюжеті, гру акторів та сцени з постапокаліптичного Буенос-Айреса.

Також ЗМІ повідомляли, що наразі пройшли чутки про плани ресиверів і платформи зняти другий сезон.

Раніше повідомлялося, що стримінговий гігант Netflix представив сьомий сезон культового серіалу "Чорне дзеркало". Черговий сезон одразу ж занурив шанувальників у свої культові антиутопічні світи, переповнені футуристичними технологіями.

Також стало відомо, що південнокорейський серіал "Карма" несподівано став хітом Netflix. Його вже називають "найприголомшливішим трилером усіх часів" із "божевільними поворотами сюжету".