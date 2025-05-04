Постапокалипсис, снег и инопланетяне: сериал "Этернавт" стал новым хитом Netflix (видео)

Аргентинский сериал "Этернавт" неожиданно стал хитом после премьеры в начале мая на стриминговой платформе Netflix. Сейчас сериал вызвал большой интерес и шквал положительных отзывов от зрителей.

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Об этом говорится в пресс-релизе стриминговой платформы.

Сериал рассказывает о постапокалиптическом Буэнос-Айресе, на который выпал смертоносный снегопад — прикосновение к нему убивает за доли секунды. Однако впоследствии герои обнаруживают, что к этому причастны инопланетяне.

За короткое время стал сенсацией, ворвался в топы просмотров среди зрителей в западных странах и собрал кучу приятных отзывов как от зрителей, так и от критиков. Больше всего сериал обожают из-за его потрясающего сюжета и жутких поворотов, а некоторые уже окрестили его "одним из лучших постапокалиптических сериалов последних лет".

Сейчас сериал "Этернавт", который состоит из шести серий, имеет невероятные 93% "свежести" на Rotten Tomatoes. Зрители отмечают неожиданные повороты в сюжете, игру актеров и сцены из постапокалиптического Буэнос-Айреса.

Также СМИ сообщали, что сейчас прошли слухи о планах ресиверов и платформы снять второй сезон. Т

Ранее сообщалось, что стриминговый гигант Netflix представил седьмой сезон культового сериала "Черное зеркало". Очередной сезон сразу же погрузил поклонников в свои культовые антиутопические миры, переполненные футуристическими технологиями.

Также стало известно, что южнокорейский сериал "Карма" неожиданно стал хитом Netflix. Его уже называют "самым потрясающим триллером всех времен" с "сумасшедшими поворотами сюжета".