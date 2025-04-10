Подарок от Netflix: вышел седьмой сезон "Черного зеркала"

Стриминговый гигант Netflix представил седьмой сезон сериала "Черное зеркало" и сразу же погрузил поклонников в свои культовые антиутопические миры, переполненные футуристическими технологиями.

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Он уже доступен для просмотра подписчикам платформы.

После двухлетнего ожидания удостоенный наград сериал, созданный британским сценаристом и исполнительным продюсером Чарли Брукером, который в этот раз состоит из шести эпизодов, включает в себя, среди прочего, продолжение эпизода четвертого сезона "USS Callister" — космической эпопеи, вдохновленной вселенной Star Trek. Он рассказывал о гениальном программисте Роберте Дэйле, создающем виртуальный мир, где его коллеги превращаются в персонажей его фантазии.

Брукер надеется, что седьмой сезон понравится давним поклонникам, благодаря возвращению к технологическим темам ближайшего будущего с сатирическим подтекстом и социальными комментариями. В нем затронуты темы видеоигр, многоуровневого ценообразования, цифровых трансформаций.

Трейлер седьмого сезона "Черного зеркала"

Некоторые эпизоды пропитаны ностальгией, исследуют технологии, которые могут позволить человеку оживить воспоминания, войдя в старую фотографию, или воссоздать черно-белый фильм с помощью искусственного интеллекта.

По словам Брукера, несколько серий получились "довольно неприятными" и больше напоминают эстетику и тематику более ранних сезонов "Черного зеркала", где исследовались тревожные сценарии, обусловленные технологиями, а не ужасы, как в более поздних сезонах.

"Довольно много эмоциональных (эпизодов)… Так что это смесь, которую можно ожидать от "Черного зеркала", знакомого и неожиданного", – подчеркнул он.

В новом сезоне зрители увидят Пола Джаматти, Рашиду Джонс, Иссу Рэй и Эмму Коррин, Аквафину, Питера Капальди и других.

"Черное зеркало" – культовый сериал, получивший девять премий "Эмми". Он впервые вышел в эфир на британском канале Channel 4 в период с 2011 по 2014 год, а затем перешел на Netflix в 2016 году и завоевал мировое признание.

Предыдущий сезон, написанный во время пандемии COVID-19, когда Брукер сказал, что он "устал от технологий", был более кровавым и сверхъестественным, чем предыдущие сезоны.

Ранее Фокус писал, что в Мадриде появилась реклама сезона "Черного зеркала", который происходит "прямо сейчас и повсюду". Мы также рассказывали, что приложение для знакомств из сериала "Черное зеркало" уже доступно в App Store.