Подарунок від Netflix: вийшов сьомий сезон "Чорного дзеркала"

Стримінговий гігант Netflix представив сьомий сезон серіалу "Чорне дзеркало" і одразу ж занурив шанувальників у свої культові антиутопічні світи, переповнені футуристичними технологіями.

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Він уже доступний для перегляду передплатникам платформи.

Після дворічного очікування удостоєний нагород серіал, створений британським сценаристом і виконавчим продюсером Чарлі Брукером, який цього разу складається з шести епізодів, містить, серед іншого, продовження епізоду четвертого сезону "USS Callister" — космічної епопеї, натхненної всесвітом Star Trek. Він розповідав про геніального програміста Роберта Дейла, який створює віртуальний світ, де його колеги перетворюються на персонажів його фантазії.

Брукер сподівається, що сьомий сезон сподобається давнім шанувальникам, завдяки поверненню до технологічних тем найближчого майбутнього із сатиричним підтекстом і соціальними коментарями. У ньому порушено теми відеоігор, багаторівневого ціноутворення, цифрових трансформацій.

Трейлер сьомого сезону "Чорного дзеркала"

Деякі епізоди просякнуті ностальгією, досліджують технології, які можуть дати змогу людині оживити спогади, увійшовши в стару фотографію, або відтворити чорно-білий фільм за допомогою штучного інтелекту.

За словами Брукера, кілька серій вийшли "доволі неприємними" і більше нагадують естетику й тематику більш ранніх сезонів "Чорного дзеркала", де досліджували тривожні сценарії, зумовлені технологіями, а не жахи, як у пізніших сезонах.

"Досить багато емоційних (епізодів)... Тож це суміш, яку можна очікувати від "Чорного дзеркала", знайомого і несподіваного", — підкреслив він.

У новому сезоні глядачі побачать Пола Джаматті, Рашиду Джонс, Іссу Рей і Емму Коррін, Аквафіну, Пітера Капальді та інших.

"Чорне дзеркало" — культовий серіал, який отримав дев'ять премій "Еммі". Він уперше вийшов в ефір на британському каналі Channel 4 у період з 2011 до 2014 року, а потім перейшов на Netflix у 2016 році і завоював світове визнання.

Попередній сезон, написаний під час пандемії COVID-19, коли Брукер сказав, що він "втомився від технологій", був кривавішим і надприроднішим, ніж попередні сезони.

Раніше Фокус писав, що в Мадриді з'явилася реклама сезону "Чорного дзеркала", який відбувається "просто зараз і всюди". Ми також розповідали, що додаток для знайомств із серіалу "Чорне дзеркало" вже доступний в App Store.