В Мадриде появилась реклама сезона "Черного зеркала", который происходит "прямо сейчас и повсюду"

На остановках автобусов в Мадриде установлены зеркала, на которых написано: "Шестой сезон. Прямо сейчас, повсюду".

"Все, что происходит на протяжении уже нескольких месяцев, кажется затянувшимся эпизодом "Черного зеркала". На Netflix вы можете посмотреть пять его сезонов. Шестой происходит в реальности", – говорят создатели кампании.

На данный момент выпущено пять сезонов, и создатели не называли дату выхода следующего. В мае шоураннер сериала Чарли Брукер в интервью сказал, что остановил работу над проектом на фоне пандемии коронавируса. "Темное будущее, которое я представлял, сейчас не кажется мне подходящим для показа публике, – объяснил он. – В настоящее время я не знаю, какой будет интерес к рассказам о распадающихся обществах. Поэтому я не работаю над новыми эпизодами "Черного зеркала".

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Между тем в интернете начал распространяться мем "мы живем в эпизоде ​​из "Черного зеркала".

"Черное зеркало" – британский научно-фантастический телесериал, созданный Чарли Брукером. Его лейтмотив – влияние информационных технологий на человеческие отношения. Каждая серия не связана с предыдущими ни сюжетом, ни актерами, ни временем и местом. По словам Брукера, все сюжеты объединяет лишь сатира на тот образ жизни, что распространен в современном обществе.

Название "Черное зеркало" является отсылкой к черным дисплеям гаджетов. "Если технологии – это наркотики, а они действительно похожи на наркотики, то каковы будут побочные эффекты? Пограничная область между наслаждением и дискомфортом и есть место действия моего сериала", – говорил Брукер.

Как ранее писал Фокус: