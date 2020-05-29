Квентин Тарантино назвал лучший фильм последнего десятилетия

2020-05-29 15:22:00

680 4

По мнению режиссера, лучшим стал один из фильмов Дэвида Финчера

Культовый режиссер Квентин Тарантино назвал ленту "Социальная сеть" Дэвида Финчера лучшим фильмом последнего десятилетия. Об этом сообщает французский журнал Premiere.

"Он – номер один, потому что он лучший, вот и все! У него просто нет конкурентов", – объяснил свой выбор кинематографист.

На вторую строчку этого рейтинга Тарантино поместил военную драму Кристофера Нолана "Дюнкерк".

Фильм "Социальная сеть" с Джесси Айзенбергом, Эндрю Гарфилдом и Джастином Тимберлейком в главных ролях рассказывает об истории создания Марком Цукербергом социальной сети Facebook. Сценарий ленты был написан Аароном Соркиным по выпущенной в 2009 году книге Бена Мезрича "Миллиардеры поневоле: как создавался Facebook, история о сексе, деньгах, гениальности и предательстве".

Премьера картины состоялась в октябре 2010 года. Картина получила три "Оскара": за лучший адаптированный сценарий, лучший монтаж и лучший саундтрек. Также фильм получил "Золотой глобус", а Финчер стал лучшим режиссером.

Как ранее писал Фокус:

  • Квентин Тарантино рассказал, что всерьез задумывается над тем, чтобы превратить свой фильм "Однажды в Голливуде" в роман. И даже уже делает первые заметки.
  • Глава SpaceX Илон Маск и голливудский актер Том Круз собираются снять боевик в космосе.  Директор NASA Джим Брайденстайн официально подтвердил информацию о том, что агентство будет сотрудничать с голливудским актером Томом Крузом для съемок фильма в космосе. 
  • В США определили актера, который наиболее часто употребляет в фильмах матерную лексику. Им стал 36-летний Джона Хилл. Исследование провел портал Buzz Bingo. Сайт проанализировал лексику 3,5 тысячи фильмов и выяснил, кто из артистов использовал больше всего табуированных слов. На первом месте оказался Джона Хилл. Он смог стать лидером рейтинга благодаря таким работам, как "Волк с Уолл-стрит", "SuperПерцы", "Полный расколбас" и "Апокалипсис по-голливудски".
Loading...