Квентин Тарантино назвал лучший фильм последнего десятилетия
2020-05-29 15:22:00
По мнению режиссера, лучшим стал один из фильмов Дэвида Финчера
Культовый режиссер Квентин Тарантино назвал ленту "Социальная сеть" Дэвида Финчера лучшим фильмом последнего десятилетия. Об этом сообщает французский журнал Premiere.
"Он – номер один, потому что он лучший, вот и все! У него просто нет конкурентов", – объяснил свой выбор кинематографист.
На вторую строчку этого рейтинга Тарантино поместил военную драму Кристофера Нолана "Дюнкерк".
Фильм "Социальная сеть" с Джесси Айзенбергом, Эндрю Гарфилдом и Джастином Тимберлейком в главных ролях рассказывает об истории создания Марком Цукербергом социальной сети Facebook. Сценарий ленты был написан Аароном Соркиным по выпущенной в 2009 году книге Бена Мезрича "Миллиардеры поневоле: как создавался Facebook, история о сексе, деньгах, гениальности и предательстве".
Премьера картины состоялась в октябре 2010 года. Картина получила три "Оскара": за лучший адаптированный сценарий, лучший монтаж и лучший саундтрек. Также фильм получил "Золотой глобус", а Финчер стал лучшим режиссером.
Как ранее писал Фокус:
- Квентин Тарантино рассказал, что всерьез задумывается над тем, чтобы превратить свой фильм "Однажды в Голливуде" в роман. И даже уже делает первые заметки.
- Глава SpaceX Илон Маск и голливудский актер Том Круз собираются снять боевик в космосе. Директор NASA Джим Брайденстайн официально подтвердил информацию о том, что агентство будет сотрудничать с голливудским актером Томом Крузом для съемок фильма в космосе.
- В США определили актера, который наиболее часто употребляет в фильмах матерную лексику. Им стал 36-летний Джона Хилл. Исследование провел портал Buzz Bingo. Сайт проанализировал лексику 3,5 тысячи фильмов и выяснил, кто из артистов использовал больше всего табуированных слов. На первом месте оказался Джона Хилл. Он смог стать лидером рейтинга благодаря таким работам, как "Волк с Уолл-стрит", "SuperПерцы", "Полный расколбас" и "Апокалипсис по-голливудски".