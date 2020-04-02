"Однажды в Голливуде" станет книгой: Квентин Тарантино признался, что пишет роман

Последний фильм режиссера собрал 374 миллиона долларов и был номинирован на "Оскар"

Американский режиссер Квентин Тарантино рассказал во время подкаста Pure Cinema, что всерьез задумывается над тем, чтоб превратить свой фильм "Однажды в Голливуде" в роман. И даже уже делает первые заметки. Об этом пишет Daily Mail.

57-летний режиссер и сценарист, который недавно стал отцом, признался, что ранее об этом не думал, но когда его фильм был номинирован на "Оскар" и вызвал обсуждения по всему миру из-за сюжета, то предположил, что это вполне реально. Особенно сейчас, когда актеры и режиссеры вынуждены сидеть по домам из-за пандемии.

Фото: Columbia Picture

Множество проектов было отложено, или вовсе отменено, так что идея Тарантино кажется вполне своевременной.

Также в подкасте режиссер рассказал о процессе съемок "Однажды в Голливуде". Так, знаменитую сцену, когда герой Питта снимает футболку и рубашку перед тем, как начать ремонт крыши – придумал сам актер.

"И я ему решил: пусть мастер делает свою работу!", - резюмировал Тарантино.

"Однажды в Голливуде" стал первым фильмом Тарантино, не спродюсированным Харви Вайнштейном, которого десятки актрис обвинили в сексуальных домогательствах. Также это последний фильм, в котором снялся Люк Перри. Уже традиционно, как и любую картину Тарантино, «Однажды в Голливуде» раскритиковали за "излишнюю жестокость". Леонардо Дикаприо и Брэд Питт были также номинированы на "Оскар", однако заветную статуэтку унес домой только Питт.

Как ранее писал Фокус:

В Китае отменили выход в прокат девятой киноленты Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" из-за жалобы дочери Брюса Ли.