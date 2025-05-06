Netflix випустив перший тизер 3 сезону "Гри в Кальмара": коли прем'єра (відео)

Netflix опублікував офіційний тизер третього, завершального сезону південнокорейського вебсеріалу "Гра в Кальмара" (Squid Game).

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Відео тизер-трейлера "Гри в Кальмара 3" опубліковане 6 травня на YouTube-каналі Netflix Ukraine.

Творці серіалу привідкрили таємницю сюжету фінального сезону популярної дорами, в якому буде невдале повстання, смерть друга і таємна зрада. Знайомий глядачам гравець 456 на ім'я Гі Хун опиняється в найскрутнішому становищі після кривавого завершення попередньої історії та має ухвалити важливі рішення. Фанатам серіалу обіцяють ще смертоносніші ігри для уцілілих гравців та фатальніші наслідки їхніх рішень.

Датою виходу нового сезону "Гри в кальмара" стане 27 червня 2025 року.

До ролей режисера, сценариста та продюсера повернеться Хван Дон Хьок перший в історії азієць, відзначений за найкращу режисуру драматичного серіалу на церемонії вручення американської телевізійної нагороди Emmy у 2022 році.

Головні ролі в 3 сезоні "Гри в Кальмара" зіграють Лі Чон Че, Лі Бьон Хон, Ім Сі Ван, Кан Ха Ноль, Ві Ха Джун, Пак Сон Хун, Ян Тон Кин, Кан Е Сім, Чо Ю Рі, Чхве Гук Хий, Лі Девід, Но Дже Вон і Чон Сок Хо, а також очікується особлива поява Пак Хі Суна.

Серіал "Гра в кальмара" бив рекорди на Netflix

Перший сезон південнокорейського трилеру "Гра в Кальмара" з 16 епізодів вийшов на Netflix 17 вересня 2021 року, і за перші 17 днів прикував до себе увагу понад 111 млн глядачів по всьому світу, що зробило його найуспішнішим проєктом в історії компанії.

Датою виходу нового сезону "Гри в Кальмара" стало 26 грудня 2024 року. У другому сезоні учасники гри на виживання змагалися за винагороду у 45,6 мільярда вон протягом 7 епізодів по 50-76 хвилин. Серіал вчергове побив рекорди Netflix, зібравши 126,2 мільйона переглядів за 11 днів і очоливши рейтинг найпопулярніших неангломовних шоу на Netflix у 91 країні.

Про те, що прем'єра фінального сезону серіалу відбудеться 27 червня, відеосервіс Netflix повідомляв 30 січня, тобто перерва між першим і другим сезоном становитиме лише пів року.