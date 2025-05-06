Netflix выпустил первый тизер 3 сезона "Игры в Кальмара": когда премьера (видео)

Netflix опубликовал официальный тизер третьего, завершающего сезона южнокорейского веб-сериала "Игра в Кальмара" (Squid Game).

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Видео тизер-трейлера "Игры в Кальмара 3" опубликовано 6 мая на YouTube-канале Netflix Ukraine.

Создатели сериала приоткрыли тайну сюжета финального сезона популярной дорамы, в котором будет неудачное восстание, смерть друга и тайное предательство. Знакомый зрителям игрок 456 по имени Ги Хун оказывается в сложнейшем положении после кровавого завершения предыдущей истории и должен принять важные решения. Фанатам сериала обещают еще более смертоносные игры для уцелевших игроков и фатальные последствия их решений.

Датой выхода нового сезона "Игры в кальмара" станет 27 июня 2025 года.

К ролям режиссера, сценариста и продюсера вернется Хван Дон Хёк первый в истории азиат, отмеченный за лучшую режиссуру драматического сериала на церемонии вручения американской телевизионной награды Emmy в 2022 году.

Главные роли в 3 сезоне "Игры в Кальмара" сыграют Ли Чон Че, Ли Бён Хон, Им Си Ван, Кан Ха Ноль, Ви Ха Джун, Пак Сон Хун, Ян Тон Кин, Кан Е Сим, Чо Ю Ри, Чхве Гук Хый, Ли Дэвид, Но Дже Вон и Чон Сок Хо, а также ожидается особое появление Пак Хи Суна.

Сериал "Игра в кальмара" бил рекорды на Netflix

Первый сезон южнокорейского триллера "Игра в Кальмара" из 16 эпизодов вышел на Netflix 17 сентября 2021 года, и за первые 17 дней приковал к себе внимание более 111 млн зрителей по всему миру, что сделало его самым успешным проектом в истории компании.

Датой выхода нового сезона "Игры в Кальмара" стало 26 декабря 2024 года. Во втором сезоне участники игры на выживание соревновались за вознаграждение в 45,6 миллиарда вон в течение 7 эпизодов по 50-76 минут. Сериал в очередной раз побил рекорды Netflix, собрав 126,2 миллиона просмотров за 11 дней и возглавив рейтинг самых популярных неанглоязычных шоу на Netflix в 91 стране.

О том, что премьера финального сезона сериала состоится 27 июня, видеосервис Netflix сообщал 30 января, то есть перерыв между первым и вторым сезоном составит всего полгода.