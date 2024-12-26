Вышел новый сезон "Игры в кальмары": уже доступна украинская озвучка (видео)

На Netflix опубликовали второй сезон популярного сериала. По сюжету на кону — 45,6 миллиарда вон, зрители увидят в эпизодах уже знакомые лица.

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26 декабря стал доступен новый сезон южнокорейского сериала в жанре выживания "Игра в кальмара". Его уже можно посмотреть на стриминговом сервисе Netflix.

Второй сезон популярного во всем мире сериала включает 7 эпизодов по 50-76 минут. На все серии уже есть украинская озвучка, возрастное ограничение — 16+.

"Через три года после победы в "Игре в кальмара" игрок 456 отказывается от идеи переехать в США и возвращается с новой целью. Ги Хун снова присоединяется к загадочной игре на выживание вместе с новыми участниками, которые пытаются выиграть 45,6 миллиарда вон", — описали завязку сюжета в Netflix.

Хван Дон Хёк, который вошел в историю киноискусства как первый азиат, отмеченный наградой Emmy за лучшую режиссуру драматического сериала, вернулся к работе режиссером, сценаристом и продюсером.

Зрители встретят в новом сезоне некоторых уже знакомых им актеров: Ли Чон Че, Ли Бен Хон, Ви Ха Джун и Кон Ю снова сыграют свои роли. К ним присоединятся и новые лица: в частности, Им Си Ван, Кан Ха Ноль, Пак Кю Йон, Ли Джин Ук, Пак Сон Хун, Ян Тон Кин, Кан Е Сим, Ли Дэвид, Чхве Сын Хен, Но Дже Вон, Чо Ю Ри и Вон Джи Ан сыграют новых героев.

Напомним, Netflix по случаю выхода второго сезона сериала "Игра в кальмара" устроил настоящее шоу. В Таиланде установили гигантскую куклу из триллера, которая проплывала по реке.

Китаец трижды проходил испытания, которые напоминают "Игру в кальмара". Безработный мужчина пытался заработали 120 тысяч долларов, но лишь терял собственные деньги.