Вийшов новий сезон "Гри в кальмара": вже доступна українська озвучка (відео)

На Netflix опублікували другий сезон популярного серіалу. За сюжетом на кону — 45,6 мільярда вон, глядачі побачать в епізодах вже знайомі обличчя.

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26 грудня став доступний новий сезон південнокорейського серіалу в жанрі виживання "Гра в кальмара". Його вже можна переглянути на стрімінговому сервісі Netflix.

Другий сезон популярного в усьому світі серіалу охоплює 7 епізодів по 50-76 хвилин. На всі серії вже є українська озвучка, вікове обмеження — 16+.

"За три роки після перемоги в "Грі в кальмара" гравець 456 відмовляється від ідеї переїхати до США та повертається з новою метою. Гі Хун знову долучається до загадкової гри на виживання разом із новими учасниками, що намагаються виграти 45,6 мільярда вон", — описали зав’язку сюжету у Netflix.

Хван Дон Хьок, який увійшов в історію кіномистецтва як перший азієць, відзначений нагородою Emmy за найкращу режисуру драматичного серіалу, повернувся до роботи режисером, сценаристом і продюсером.

Глядачі зустрінуть у новому сезоні деяких вже знайомих їм акторів: Лі Чон Че, Лі Бьон Хон, Ві Ха Джун і Кон Ю знову зіграють свої ролі. До них долучаться й нові обличчя: зокрема, Ім Сі Ван, Кан Ха Ноль, Пак Кю Йон, Лі Джин Ук, Пак Сон Хун, Ян Тон Кин, Кан Е Сім, Лі Девід, Чхве Син Хьон, Но Дже Вон, Чо Ю Рі й Вон Джі Ан зіграють нових героїв.

Нагадаємо, Netflix із нагоди виходу другого сезону серіалу "Гра в кальмара" влаштував справжнє шоу. У Таїланді встановили гігантську ляльку з трилера, яка пропливала по річці.

Китаєць тричі проходив випробування, які нагадують "Гру в кальмара". Безробітний чоловік намагався заробити 120 тисяч доларів, але лише втрачав власні гроші.