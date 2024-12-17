Китайська "Гра в кальмара": чоловік заплатив за 26-денне випробування в ізоляції (фото)

Компанія в Китаї збирала з людей по $7 тисяч за те, щоб вони 26 чи 30 днів провели в повній ізоляції, розповіли журналісти. За найменше порушення учасників виганяли, тоді як компанія отримувала гроші, доклавши мінімум зусиль.

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Китаєць вирішив взяти участь у випробуванні, за підсумками якого сподівався отримати 120 тис. дол. За участь у випробуванні слід було заплатити майже 7 тис. дол. Чоловік платив тричі, щоразу достроково завершував випробування, втрачаючи кошти та не отримуючи виграшу. Після третього програшу з'явилась підозра про схему шахрайства. Про вигадку китайських фірм, схожу на телесеріал "Гра в кальмара", розповіли на порталі Sixth Tone.

На порталі звернули увагу на публікацію видання Huashang Daily, у якій ішлося про китайця Джана. Джан був безробітним і дізнався про цікавий спосіб заробити — за перебування у закритому приміщенні під наглядом відеокамер. За таке "тренування самодисципліни" фірма Xian Mulin Culture Communication Company платила гроші. Основні правила — не закривати обличчя більш ніж на три секунди, не закривати пиво, користуватись телефоном протягом кількох годин, а потім класти його на місце, вмикати-вимикати світло раз на день до 6 год ранку. Водночас, щоб взяти участь у програмі, слід було внести певні кошти: сума тим більша, чим на довший термін людину закривали у кімнаті. Джан робив кілька спроб: платив гроші і щоразу програвав. В підсумку він запідозрив, що фірма, ймовірно, реалізовує таким чином шахрайську схему заробітку, тому й подав до суду.

"Адвокат стверджує, що правила конкурсу були необґрунтованими та несправедливими, накладаючи серйозне психологічне навантаження на учасників", — навели журналісти слова юриста, який представлятиме Джана в суді.

Як з'ясувалось, китаєць зробив три спроби, поки запідозрив щось недобре. 24 вересня він заплатив 6 900 юанів (930 дол.), щоб провести в ізоляції 26 днів і отримати 860 000 юанів (або 120 тис. дол.). Однак його вигнали протягом першої доби, бо чоловік закрив обличчя на більш як три секунди. Була ще одна спроба, 25 вересня, і знов вигнали, бо повернувся спиною до камери. Тоді Джан позичив ще 930 дол. і протримався 10 днів і вилетів через те, що закрив пиво. Нарешті родич китайця припустив, що ідеться про шахрайство заради отримання грошей, і чоловік зупинився, щоб подати до суду, розповіли на порталі.

Челендж в Китаї — деталі

Журналісти дослідили дивний челендж, який з'явився в Китаї і про який знімаються відео для китайського аналога TikTok — для мережі Douyin. Ідеться про компанії, які пропонують заробити "легкі гроші" на випробуванні, за підсумками якого видають 120 тис. дол. або іншу суму. Завдання полягає у тому, що людину ізолюють у приміщенні, в якому вона має пробути певну кількість днів, виконуючи певні прості правила. На порталі назвали таке випробування імітацією "Гри в кальмара" — за назвою телесеріалу, в якому людей убивали заради виграшу. На порталі опублікували серію скриншотів з кадрами випробування. Видно учасників, які перебувають в кімнатах під наглядом камер.

Челендж в Китаї - кімната для ізоляції Фото: Sixth Tone Челендж в Китаї - людина, яка перебуває в ізольованій кімнаті Фото: Sixth Tone

Чим довше учасник гри сподівається пробути в ізоляції, тим більшу суму він вносить. Найсерйозніший челендж — 26 днів ізоляції і 120 тис. дол. переможцю, ідеться у статті. За дев’ять днів виграш 58 тис. юанів (або майже 8 тис. дол.), за шість днів — 28 тис. юанів (майже 4 тис. дол.), за три дні — 6 800 юанів (930 дол.). Мінімальні вимоги до учасників — будь-хто віком від 45 до 50 років із нормальним станом здоров’я. Також описують, чим дозволено займатись — "читати книги, малювати, в’язати або насолоджуватися краєвидом із вікна". Як з'ясували на прикладі Джана, людям важко виконати правила і вони вилітають з челенджу, втративши власні гроші та шанс на виграш. Інший китаєць, який долучився до випробування, заплатив 6 тис. юанів для виграшу 250 тис. юанів після 30 днів ізоляції: програв, бо закрив обличчя подушкою, ідеться у статті, в якій підозрюють шахрайство та втягування людей у азартні ігри.

Зазначимо, у листопаді Фокус розповів про китаянку, яка шахраювала на весіллях та розлученнях. Жінка шукала чоловіків, одружувалась, а потім швидко розлучалась під різними приводами. Згідно з місцевими звичаями, під час весілля вона отримувала певні суми, які не повертались. На схемі вдалось заробити 40 тис. дол., поки її викрили, написали на порталі South China Morning Post.

Нагадуємо, у 2023 році агентство Reuters повідомило про схему шахрайства за допомогою технологій штучного інтелекту, яке допомогло зловмисникам отримати понад 600 тис. дол.