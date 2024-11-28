Перші за 50 років: знайшли нові ліки від хронічних легеневих захворювань

Новаторське клінічне дослідження виявило багатообіцяючі результати лікування загострень астми та хронічного обструктивного захворювання легень (ХОЗЛ) за допомогою моноклонального антитіла бенралізумабу.

Результати дослідження є особливо важливими з огляду на високий рівень смертності, пов'язаний із захворюваннями в усьому світі, де тільки у Великій Британії напади астми забирають чотири життя щодня, а ХОЗЛ (хронічне обструктивне захворювання легень) є причиною 85 смертей на день. У сукупності астма і ХОЛ вражають мільйони людей і обходяться Національній службі охорони здоров'я (NHS) в 5,9 мільярда фунтів стерлінгів щорічно. Традиційні методи лікування загострень, в основному засновані на стероїдах, таких як преднізолон, залишаються незмінними вже понад 50 років, незважаючи на серйозні побічні ефекти і часті невдачі в лікуванні, пише King's College London.

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Дослідження, проведене Королівським коледжем Лондона та Оксфордським університетом, було присвячене еозинофільним загостренням — спалахам, викликаним підвищенням рівня еозинофілів, одного з видів лейкоцитів. На ці загострення припадає майже половина нападів астми і 30% загострень ХОЗЛ. Сучасні стероїдні препарати, хоча й ефективно знижують запалення, часто призводять до побічних ефектів, таких як діабет і остеопороз, а в багатьох пацієнтів спостерігаються повторні загострення, які потребують повторної госпіталізації або призводять до смерті протягом 90 днів після лікування.

У другій фазі дослідження порівнювали три групи лікування: ін'єкції бенралізумабу з таблетками плацебо, стандартну терапію преднізолоном з ін'єкціями плацебо і комбінацію обох препаратів. Завдяки подвійному сліпому методу дослідження ні пацієнти, ні дослідники не знали, яке лікування призначено, що дало змогу виключити упередженість. Результати показали, що бенралізумаб значно зменшив респіраторні симптоми і вчетверо знизив частоту невдач лікування порівняно зі стандартною стероїдною терапією протягом 90 днів. Пацієнтам, які отримували бенралізумаб, також знадобилося менше відвідувань лікарні, що свідчить про більш тривалу ефективність і поліпшення якості життя.

Профіль безпеки бенралізумабу був порівнянний з результатами попередніх досліджень, що посилює його потенціал для більш широкого клінічного застосування. Професорка Мона Бафадхель наголосила, що дане дослідження демонструє перехід до цілеспрямованої терапії, яка може персоналізувати лікування для пацієнтів з високим ризиком. Цей новий підхід контрастує із застарілими універсальними стероїдними препаратами і може змінити порядок надання невідкладної допомоги при респіраторних захворюваннях.

Пацієнти, які брали участь у випробуванні, поділилися позитивним досвідом, підкресливши реальний вплив цього методу лікування. Джеффрі Пойнтінг, пацієнт із ХОЗЛ із Банбері, висловив свою подяку, відзначивши полегшення і відсутність побічних ефектів порівняно з традиційними стероїдами. Його свідчення додає людський вимір до статистичних успіхів, підкреслюючи потенціал для поліпшення повсякденного життя.

Доктор Саманта Волкер назвала отримані результати маяком надії, хоча й розкритикувала хронічне недофінансування досліджень у сфері здоров'я легенів, яке гальмує прогрес протягом десятиліть. Вона виступає за збільшення інвестицій для підтримки і розширення таких інновацій, що рятують життя. Доктор Санджай Рамакрішнан, який ініціював цю роботу, також наголосив на тому, що ХОЗЛ є третьою основною причиною смерті в усьому світі, і наголосив на гострій необхідності в сучасних методах лікування.

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