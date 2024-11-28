Уже не вирок: застосування вакцин знизило смертність від раку шийки матки

Смертність від раку шийки матки серед жінок молодше 25 років різко знизилася, і дослідження, проведене в Онкологічному центрі Голлінгса при Медичному університеті Південної Кароліни, пов'язує це значне зниження з вакциною проти вірусу папіломи людини.

Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі JAMA, за останнє десятиліття смертність серед молодих жінок знизилася на 62 %, що значною мірою пояснюється введенням вакцини 2006 року. Доктор Ашиш Дешмукх, один із керівників дослідження, наголосив, що жодні інші чинники не можуть пояснити настільки значне зниження смертності.

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ВПЛ є причиною майже всіх випадків раку шийки матки. Спочатку вакцина призначалася для підлітків, але згодом її дія поширилася і на дорослих до 45 років. Попередні дослідження вказували на зниження кількості випадків інфікування ВПЛ і захворюваності на рак шийки матки, але це дослідження унікальним чином пов'язує вакцину зі зниженням рівня смертності. Зосередивши увагу на жінках молодше 25 років, дослідники оцінили ранній вплив вакцини, зазначивши, що до 2021 року ті, хто дістав щеплення 2006 року, були досить молодими, щоб уникнути смертельних випадків від раку шийки матки. У період із 2019 до 2021 року смертність знизилася з історичних середніх показників у 50-60 випадків до всього 13.

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Попри цей успіх, показники вакцинації залишаються нижчими за цільові рівні. Національна мета — 80-відсоткове охоплення 13-15-річних до 2030 року, однак, за поточними оцінками CDC, охоплення становить лише близько 60 %. Пандемія COVID-19 сприяла нещодавньому зниженню рівня вакцинації проти ВПЛ, що викликало занепокоєння з приводу можливого відкату в зусиллях зі зниження смертності.

На додаток до цього дослідження Всесвітньої організації охорони здоров'я підкреслює більш широкий глобальний вплив вакцин проти ВПЛ, оцінюючи потенційне запобігання більш ніж 60 мільйонам випадків раку шийки матки в найближчі десятиліття, якщо рівень вакцинації підвищиться. Це підкреслює важливість ініціатив у галузі громадської охорони здоров'я, спрямованих на збільшення охоплення вакцинацією для підтримки тенденції зниження смертності від раку шийки матки.

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