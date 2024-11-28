Уже не приговор: применение вакцин снизило смертность от рака шейки матки

Смертность от рака шейки матки среди женщин моложе 25 лет резко снизилась, и исследование, проведенное в Онкологическом центре Холлингса при Медицинском университете Южной Каролины, связывает это значительное снижение с вакциной против вируса папилломы человека.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале JAMA, за последнее десятилетие смертность среди молодых женщин снизилась на 62 %, что в значительной степени объясняется введением вакцины в 2006 году. Доктор Ашиш Дешмукх, один из руководителей исследования, подчеркнул, что никакие другие факторы не могут объяснить столь значительное снижение смертности.

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ВПЧ является причиной почти всех случаев рака шейки матки. Изначально вакцина предназначалась для подростков, но впоследствии ее действие распространилось и на взрослых до 45 лет. Предыдущие исследования указывали на снижение числа случаев инфицирования ВПЧ и заболеваемости раком шейки матки, но данное исследование уникальным образом связывает вакцину со снижением уровня смертности. Сосредоточив внимание на женщинах моложе 25 лет, исследователи оценили раннее воздействие вакцины, отметив, что к 2021 году те, кто получил прививку в 2006 году, были достаточно молоды, чтобы избежать смертельных случаев от рака шейки матки. В период с 2019 по 2021 год смертность снизилась с исторических средних показателей в 50-60 случаев до всего 13.

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Несмотря на этот успех, показатели вакцинации остаются ниже целевых уровней. Национальная цель — 80-процентный охват 13-15-летних к 2030 году, однако, по текущим оценкам CDC, охват составляет лишь около 60 %. Пандемия COVID-19 способствовала недавнему снижению уровня вакцинации против ВПЧ, что вызвало обеспокоенность по поводу возможного отката в усилиях по снижению смертности.

В дополнение к этому исследование Всемирной организации здравоохранения подчеркивает более широкое глобальное воздействие вакцин против ВПЧ, оценивая потенциальное предотвращение более 60 миллионов случаев рака шейки матки в ближайшие десятилетия, если уровень вакцинации повысится. Это подчеркивает важность инициатив в области общественного здравоохранения, направленных на увеличение охвата вакцинацией для поддержания тенденции снижения смертности от рака шейки матки.

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