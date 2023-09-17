П'ятдесят відтінків смерті. Учені дізналися, що рак горла провокується певним видом сексу

Зростаючі випадки орофарингеального раку змусили вчених провести дослідження, що виявило серйозну небезпеку для людей, які страждають від вірусу папіломи людини.

Related video

Останнім часом у багатьох країнах почастішали випадки захворювання на рак горла. Якщо бути точніше, спостерігається сплеск захворюваності на конкретний рак горла, так званий орофарингеальний рак, який вражає мигдалини і задню стінку глотки. Привертає увагу той факт, що цей вид раку нині зустрічається частіше, ніж рак шийки матки, пише ScienceAlert.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Чим же викликане таке стрімке зростання? Головним винуватцем є вірус, названий вірусом папіломи людини (ВПЛ). Це той самий вірус, який, як відомо, спричиняє рак шийки матки. Цей вірус поширюється під час інтимних зв'язків, зокрема через оральну близькість. Що частіше протягом життя людина вступає в оральну близькість із різними партнерами, то вищий ризик. У людей, які мають шість і більше оральних статевих партнерів протягом життя, ризик у 8,5 разів вищий порівняно з тими, хто не має орального сексу.

Опитування показують, що оральна близькість є поширеною практикою: 80% дорослих, які брали участь у дослідженні, проведеному у Великій Британії, зазначили, що в якийсь момент займалися нею. Але навіть якщо багато людей піддавалися впливу вірусу ВПЛ, лише у небагатьох розвивався цей тип раку горла. Більшість із нас можуть заразитися ВПЛ, але можуть природним чином позбутися його. Однак у деяких людей вірус залишається, можливо, через проблеми з імунною системою, і в кінцевому підсумку змінює їхню ДНК таким чином, що це призводить до раку.

Схема розташування ротоглотки в горатні людини Фото: Wikimedia Commons

То чи можемо ми захистити себе? Так, і вакцини є важливим механізмом захисту. У багатьох країнах проводиться вакцинація молодих дівчат проти ВПЛ, щоб захистити їх від раку шийки матки. Хороша новина полягає в тому, що ці вакцини можуть також захищати від ротового варіанту ВПЛ. Якщо вакцинується достатня кількість дівчаток, то це побічно захищає і хлопчиків — явище, яке називається колективним імунітетом. Але ось у чому заковика: для того щоб цей захист був ефективним, необхідно, щоб вакцинацією було охоплено переважну більшість — понад 85% дівчаток у суспільстві.

Однак у реальних умовах охоплення вакцинацією не завжди є ідеальним. Наприклад, у США 2020 року тільки приблизно 54% підлітків отримали необхідні дози вакцини. Усвідомлюючи цю необхідність, деякі країни, зокрема США, Великобританія та Австралія, стали рекомендувати вакцинацію і хлопчиків.

Однак проблеми залишаються. Деякі люди з сумнівом ставляться до вакцини проти ВПЛ через побоювання з приводу безпеки, відсутності необхідності в ній або через соціальні проблеми. Недавня глобальна пандемія зробила кампанії з вакцинації ще більш складними. Через COVID-19 дедалі більше людей скептично ставляться до вакцин загалом, хоча безліч досліджень не раз підтверджували їхню необхідність і безпеку.

Раніше Фокус писав про те, що забруднення повітря все більше провокує рак грудей. Присипляючи нашу пильність невеликими цифрами статистики, забруднення повітря в довгостроковій перспективі все частіше піддає сотні мільйонів жінок ризику розвитку раку.

Також Фокус писав про те, як часто люди повинні займатися сексом. Дослідники одноголосно визначили норму для пар, але їхні погляди трохи розійшлися щодо самотніх людей.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.