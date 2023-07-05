Смертельний дует. Куріння за наявності папілом різко підвищує ризик розвитку раку, кажуть учені

Тривожний союз шкідливої звички і поширеного вірусу сприяє значному зростанню кількості випадків раку голови та шиї, згідно з новим дослідженням.

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Широко поширений вірус папіломи людини (ВПЛ) становить особливу загрозу курцям, різко підвищуючи ризик розвитку раку голови та шиї. Про це свідчить нещодавнє дослідження, проведене Університетом Сан-Паулу в Бразилії та Університетом Чилі, яке показало, що ці два фактори не просто збігаються — вони взаємодіють, що робить ризик ще вищим. Про це похмуре відкриття пише Medical News.

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Рак голови та шиї — це група ракових захворювань, що вражають рот, ніс, носові пазухи, мигдалики, горло та щитоподібну залозу. Лише у 2020 році від них постраждали близько 830 000 осіб у всьому світі, причому більше половини цих випадків, на жаль, закінчуються смертю. В одній тільки Бразилії майже 21 000 смертей у 2019 році були пов'язані з цим видом раку. Те, що раніше пов'язували здебільшого з алкоголем, тютюном і поганою гігієною порожнини рота, тепер дедалі частіше пов'язують із ВПЛ, особливо серед молодих і більш забезпечених людей. Сьогодні рак голови та шиї є одним із найбільш швидкозростаючих типів ВПЛ-асоційованих ракових захворювань у всьому світі.

Але що саме відбувається, коли куріння і ВПЛ об'єднуються? Обидва ці фактори пов'язані з підвищеним окислювальним стресом і пошкодженням ДНК — ключовими гравцями в розвитку раку. Попередні дослідження показали, що вони можуть впливати на рівень супероксиддисмутази 2 (SOD2), потенційного біомаркера тяжкості раку порожнини рота та інших захворювань, пов'язаних із ВПЛ.

Щоб вивчити це питання, дослідники провели експерименти на клітинах порожнини рота в лабораторних умовах. Зокрема, вони вивчали клітини, інфіковані ВПЛ, які зазнали впливу сигаретного диму. Вони виявили помітне збільшення пошкоджень ДНК і рівня SOD2 порівняно з клітинами, які не піддавалися впливу ні того, ні іншого. Це відкриття натякає на руйнівну взаємодію між ВПЛ і сигаретним димом.

У рамках другого етапу свого дослідження команда проаналізувала генетичні дані з 613 зразків у публічній базі даних, відомій як Атлас геному раку. Ця колекція даних включає генетичні мутації, які викликають рак. Дослідники зосередили свій аналіз на транскрипції SOD2, що ще більше підтвердило їхні початкові висновки.

Одним із результатів цього дослідження може стати переосмислення стратегій вакцинації проти ВПЛ. Так, наразі в Бразилії вакцинацію проти ВПЛ зазвичай пропонують дітям віком 9-14 років. Однак дослідники виступають за можливе розширення вікової групи для вакцинації з метою профілактики захворювань інших частин тіла.

На наступних етапах команда планує ускладнити свою модель. Вони мають намір вивчити функціональні наслідки в ситуації, коли вірусні білки нормально експресуються і коли промотор ВПЛ справді регулює експресію E6 і E7, двох білків, що беруть участь у цьому дослідженні. Вони хочуть вивчити, як ці взаємодії змінюються в більш реальному контексті, наприклад, під час запальних процесів, які, як відомо, відіграють важливу роль у результатах захворювань.

Це дослідження не тільки вкотре нагадує нам про шкоду куріння, а й про дедалі значнішу роль ВПЛ у розвитку деяких видів раку. У міру розвитку науки ми можемо сподіватися на появу більш ефективних профілактичних заходів і методів лікування, що зрештою дасть змогу скоротити кількість людей, які страждають від цих руйнівних захворювань. Але поки у нас немає подібних методів ефективних методів лікування — перевірте свою шкіру, якщо у вас все ж таки є потреба в цигарках, але краще просто задумайтеся над тим, щоб відмовитися від цієї шкідливої і дорогої звички.

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