Смертельный дуэт. Курение при наличии папиллом резко повышает риск развития рака, говорят ученые

Тревожный союз вредной привычки и распространенного вируса способствует значительному росту числа случаев рака головы и шеи, согласно новому исследованию.

Related video

Широко распространенный вирус папилломы человека (ВПЧ) представляет особую угрозу курильщикам, резко повышая риск развития рака головы и шеи. Об этом свидетельствует недавнее исследование, проведенное Университетом Сан-Паулу в Бразилии и Университетом Чили, которое показало, что эти два фактора не просто совпадают — они взаимодействуют, что делает риск еще более высоким. Об этом мрачном открытии пишет Medical News.

В Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Рак головы и шеи — это группа раковых заболеваний, поражающих рот, нос, носовые пазухи, миндалины, горло и щитовидную железу. Только в 2020 году от них пострадали около 830 000 человек во всем мире, причем более половины этих случаев, к сожалению, заканчиваются смертью. В одной только Бразилии почти 21 000 смертей в 2019 году были связаны с этим видом рака. То, что раньше связывали, в основном, с алкоголем, табаком и плохой гигиеной полости рта, теперь все чаще связывают с ВПЧ, особенно среди молодых и более обеспеченных людей. Сегодня рак головы и шеи является одним из самых быстрорастущих типов ВПЧ-ассоциированных раковых заболеваний во всем мире.

Но что именно происходит, когда курение и ВПЧ объединяются? Оба эти фактора связаны с повышенным окислительным стрессом и повреждением ДНК — ключевыми игроками в развитии рака. Предыдущие исследования показали, что они могут влиять на уровень супероксиддисмутазы 2 (SOD2), потенциального биомаркера тяжести рака полости рта и других заболеваний, связанных с ВПЧ.

Чтобы изучить этот вопрос, исследователи провели эксперименты на клетках полости рта в лабораторных условиях. В частности, они изучали клетки, инфицированные ВПЧ и подвергшиеся воздействию сигаретного дыма. Они обнаружили заметное увеличение повреждений ДНК и уровня SOD2 по сравнению с клетками, которые не подвергались воздействию ни того, ни другого. Это открытие намекает на разрушительное взаимодействие между ВПЧ и сигаретным дымом.

В рамках второго этапа своего исследования команда проанализировала генетические данные из 613 образцов в публичной базе данных, известной как Атлас генома рака. Эта коллекция данных включает генетические мутации, которые вызывают рак. Исследователи сосредоточили свой анализ на транскрипции SOD2, что еще больше подтвердило их первоначальные выводы.

Одним из результатов этого исследования может стать переосмысление стратегий вакцинации против ВПЧ. Так, в настоящее время в Бразилии вакцинация против ВПЧ обычно предлагается детям в возрасте 9-14 лет. Однако исследователи выступают за возможное расширение возрастной группы для вакцинации с целью профилактики заболеваний других частей тела.

На следующих этапах команда планирует усложнить свою модель. Они намерены изучить функциональные последствия в ситуации, когда вирусные белки нормально экспрессируются и когда промотор ВПЧ действительно регулирует экспрессию E6 и E7, двух белков, участвующих в данном исследовании. Они хотят изучить, как эти взаимодействия изменяются в более реальном контексте, например, во время воспалительных процессов, которые, как известно, играют важную роль в исходах заболеваний.

Это исследование не только в очередной раз напоминает нам о вреде курения, но и о все более значительной роли ВПЧ в развитии некоторых видов рака. По мере развития науки мы можем надеяться на появление более эффективных профилактических мер и методов лечения, что в конечном итоге позволит сократить число людей, страдающих от этих разрушительных заболеваний. Но пока у нас нету подобных методов эффективных методов лечения – проверьте свою кожу, если у вас все же есть потребность в сигаретах, но лучше просто задумайтесь над тем, чтобы отказаться от этой вредной и дорогой привычки.

Ранее Фокус писал о том, что курение повышает риск слабоумия даже больше чем рака. Курильщиков призывают бросить курить в День отказа от курения, поскольку исследования показывают, что эта зависимость значительно увеличивает риск слабоумия.

Также Фокус писал о том как самостоятельно обнаружить рак кожи. Известный дерматолог, поделилась опытом и указала на что нужно обращать внимание при профилактическом самоосмотре кожи.