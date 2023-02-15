Як часто люди повинні займатися сексом: вчені назвали точну кількість разів на тиждень

Дослідники одноголосно визначили норму для пар, але їхні погляди трохи розійшлися щодо одиноких людей.

Related video

День святого Валентина минув, але дослідження, присвячені цьому дню, не закінчилися. Цього разу вчені підрахували, яка кількість сексу потрібна людині, щоб покращити своє здоров'я, пише Daily Mail.

Цікаво, що медики одноголосно визначили норму сексу для пар, проте виникли певні розбіжності щодо норми для одиноких людей. Отже, ми знаємо, що секс викликає сплеск гормонів "хорошого самопочуття", які підвищують наш настрій, знижують рівень стресу і змушують нас почуватися задоволенішими та ближчими до свого партнера.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Крім того, секс є відмінним тренажером для серцевого м'яза, тому що змушує серце битися частіше, а кров циркулювати по всьому тілу, що врешті-решт допомагає боротися із серцево-судинними захворюваннями та продовжує життя людини. Також дослідження показують, що секс здатний покращити сон, адже допомагає швидше заснути та спати довше.

Однак попри всі ці плюси більшість людей, як свідчать дані опитувань у США, ігнорує секс, а чверть взагалі зізналися, що у них не було сексу вже понад рік.

За словами сексопатолога, доктора Яна Кернера, у своїй практиці йому часто зустрічаються пари, які ніби застрягли в рутині і займаються сексом набагато рідше, ніж хотілося б одному з них або обом. Водночас низка досліджень свідчить про те, що пари, які займаються сексом хоча б один раз на тиждень, мають вищий рівень позитивності у стосунках.

До дискусії також приєднався сексопатолог із Нью-Йорка, доктор Пітер Канаріс. На його думку, частота може змінюватись від разу на тиждень або разу на два тижні, проте не рідше. Вся справа в ендорфінах та окситоцині, які виробляє наше тіло під час сексу, саме ці гормони створюють відчуття розслабленості та близькості, а також допомагають запобігти тривозі та депресії.

Канаріс також зазначає, що деякі дослідження свідчать про те, що сексуальне "післясвітіння" може тривати до 48 годин, що дає людям позитивний погляд на життя, необхідне досягнення успіху. Крім того, люди, які ведуть здорове сексуальне життя, почуваються енергійнішими та живішими.

Крім того, низка досліджень пов'язує активне статеве життя з нижчим ризиком раку передміхурової залози, який найпоширеніший серед чоловіків — вражає 13 із кожних 100 людей протягом життя. Досі вчені неспроможні пояснити цей взаємозв'язок, але вважають, що це пов'язано з посиленим припливом крові до геніталій.

Ще одне дослідження припускає, що частіший секс здатний зменшити менструальні болі у жінок. Це пов'язано з тим, що оргазм змушує м'язи скорочуватися і розслаблятися, цим забезпечуючи деяке полегшення.

Кернер також зазначає, що в його практиці люди, які ведуть здоровіше сексуальне життя, загалом дотримуються здоровішого способу життя — вони краще харчуються, краще почуваються, піклуються про себе. Секс допомагає їм почуватися сексуальними, тому вони хочуть зберегти це почуття.

Чому у вас менше сексу?

Дослідники зазначають, що, як правило, це пов'язано із психічним та фізичним здоров'ям. До факторів, які знижують кількість сексу в житті людини, належать:

стрес (з приводу стосунків чи загалом);

ненадійність тіла (проблеми зі здоров'ям, старіння, зайва вага);

рутина (нудний спосіб життя);

зайнятість (діти, сім'я, кар'єра тощо);

спілкування (його недолік чи погане спілкування у парі).

Скільки має бути сексу?

Дослідження 2017 року за участю 26 тисяч людей досить чітко окреслило межі для пар — секс має бути у житті пари не рідше від одного разу на тиждень. Проте вчені не можуть дійти спільного знаменника щодо самотніх людей. З одного боку, всім людям необхідний секс для фізичного та емоційного здоров'я, проте з іншого боку — він може перешкодити самотнім людям у досягненні цілей, оскільки вимагатиме більше часу на пошук партнера.

За словами Канаріса, одиноким людям не варто гнатися за показником "раз на тиждень". Важливо пам'ятати, що пари, по суті, мають надійний та постійний доступ одна до одної, а тому можуть частіше збиратися разом.

За словами експерта з людської сексуальності, доктора Івонн Фулбрайт, одинокі люди мають безліч інструментів для пошуку сексуальних партнерів — від барів до інтернету та соціальних мереж. Також він додав, що його студенти неодноразово доводили йому, що відчуття і радість від випадкових зв'язків тривають досить довго і здатні мати той самий ефект, що і секс у парах.

Крім того, вчені зазначають, що на допомогу також може прийти мастурбація. Численні дослідження показують, що вона має низку переваг:

зниження стресу;

покращення сну;

підвищення самооцінки;

покращення якості тіла.

Ризики нестачі сексу

Дослідники попереджають, що тривале утримання від сексу може призвести до низки негативних наслідків для психічного здоров'я. Відсутність сексу призводить до меншого викиду ендорфінів і окситоцину в мозок, що може цілком розцінити як стрес, через такі ж симптоми.

Інші дослідження свідчать, що помірність призводить до зниження рівня тестостерону в організмі. Крім того, відсутність сексу збільшує шанси на зраду, а тривала статева помірність і зовсім може призвести до атрофії статевих органів.

Раніше Фокус писав про те, що вчені назвали 5 способів покращити секс у День святого Валентина.