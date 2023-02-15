Как часто люди должны заниматься сексом: ученые назвали точное количество раз в неделю

Исследователи единогласно определили норму для пар, но их взгляды немного разошлись в отношении одиноких людей.

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День святого Валентина прошел, но исследования, приуроченные к этому дню не закончились. На этот раз ученые подсчитали, какое количество секса необходимо человеку, чтобы улучшить свое здоровье, пишет Daily Mail.

Любопытно, что медики единогласно определили норму секса для пар, однако у них возникли некие разногласия при определении нормы для одиноких людей. Итак, мы знаем, что секс вызывает всплеск гормонов "хорошего самочувствия", которые повышают наше настроение, снижают уровень стресса и заставляют нас чувствовать себя более удовлетворенными и близкими к своему партнеру.

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Кроме того, секс является отличным тренажером для сердечной мышцы, так как заставляет сердце биться чаще, а кровь циркулировать по всему телу, что в конце концов помогает бороться с сердечно-сосудистыми заболеваниями и продлевает жизнь человека. Также исследования показывают, что секс способен улучшить сон, помогает быстрее уснуть и спать дольше.

Однако несмотря на все эти плюсы большинство людей, как свидетельствуют данные опросов в США, игнорируют секс, а четверть и вовсе признались, что у них не было секса уже больше года.

По словам сексопатолога, доктора Яна Кернера, в своей практике ему часто встречаются пары, которые будто застряли в рутине и занимаются сексом намного реже, чем хотелось бы одному из них, или обоим. В тоже время ряд исследований свидетельствуют о том, что пары, которые занимаются сексом хотя бы один раз в неделю, имеют более высокий уровень позитивности в отношениях.

К дискуссии также присоединился сексопатолог из Нью-Йорка, доктор Питер Канарис, по его мнению, частота может варьироваться от раза в неделю или раза в две недели, однако не реже. Все дело в эндорфинах и окситоцине, которые вырабатывает наше тело во время секса, именно эти гормоны создают ощущение расслабленности и близости, а также помогают предотвратить тревогу и депрессию.

Канарис также отмечает, что некоторые исследования свидетельствуют о том, что сексуальное "послесвечение" может длиться до 48 часов, что дает людям позитивный взгляд на жизнь, необходимый для достижения успеха. Кроме того люди, ведущие здоровую сексуальную жизнь, чувствуют себя более энергичными и живыми.

Кроме того, ряд исследований связывает активную половую жизнь с более низким риском рака предстательной железы, который наиболее распространен среди мужчин — поражает 13 из каждых 100 человек в течение жизни. До сих пор ученые не могут объяснить эту взаимосвязь, но полагают, это связано с усиленным притоком крови к гениталиям.

Еще одно исследование предполагает, что более частый секс способен уменьшить менструальные боли у женщин. Это связано с тем, что оргазм заставляет мышцы сокращаться и расслабляться, тем самым обеспечивая некоторое облегчение.

Кернер также отмечает, что в его практике люди, которые ведут более здоровую сексуальную жизнь, в целом придерживаются более здорового образа жизни — они лучше питаются, лучше себя чувствуют, заботятся о себе. Секс помогает им чувствовать себя сексуальными, а потому они хотят сохранить это чувство.

Почему у вас меньше секса?

Исследователи отмечают, что, как правило, это связано с психическим и физическим здоровьем. К факторам, которые снижают количество секса в жизни человека относятся:

стресс (по поводу отношений или в целом);

ненадежность тела (проблемы со здоровьем, старение, лишний вес);

рутина (скучный образ жизни);

занятость (дети, семья, карьера и т. д.);

общение (его недостаток или плохое общение в паре).

Сколько должно быть секса?

Исследование 2017 года с участием 26 тысяч людей достаточно четко очертило рамки для пар — секс должен присутствовать в жизни пары не реже одного раза в неделю. Однако ученые не могут прийти к общему знаменателю в отношении одиноких людей. С одной стороны всем людям необходим секс для физического и эмоционального здоровья, однако с другой стороны — он может помешать одиноким людям в достижении целей, так как потребует больше времени на поиск партнера.

По словам Канариса, одиноким людям не стоит гнаться за показателем "раз в неделю". Важно помнить, что пары, по сути, имеют надежный и постоянный доступ друг к другу, а потому могут чаще собираться вместе.

По словам эксперт по человеческой сексуальности, доктора Ивонн Фулбрайт, у одиноких людей есть множество инструментов для поиска сексуальных партнеров — от баров, до интернета и социальных сетей. Также он добавил, что его студенты не единожды доказывали ему, что ощущения и радость от случайных связей длятся достаточно долго и способны оказывать тот же эффект, что и секс в парах.

Кроме того ученые отмечают, что на помощь также может прийти мастурбация. Многочисленные исследования показывают, что она имеет ряд преимуществ:

снижение стресса;

улучшение сна;

повышение самооценки;

улучшение качества тела.

Риски недостатка секса

Исследователи предупреждают, что длительное воздержание от секса может привести к ряду негативных последствий для психического здоровья. Отсутствие секса приводит к меньшему выбросу эндорфинов и окситоцина в мозг, что он вполне может расценить как стресс, из-за схожих симптомов.

Другие исследования свидетельствуют о том, что воздержание приводит к снижению уровня тестостерона в организме. Кроме того отсутствие секса увеличивает шансы на измену, а длительное половое воздержание и вовсе может привести к атрофии половых органов.

Ранее Фокус писал о том, что ученые назвали 5 способов улучшить секс в День святого Валентина.