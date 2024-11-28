Первое за 50 лет: нашли новое лекарство от хронических легочных заболеваний

Новаторское клиническое исследование выявило многообещающие результаты лечения обострений астмы и хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) с помощью моноклонального антитела бенрализумаба.

Результаты исследования особенно важны, учитывая высокий уровень смертности, связанный с заболеваниями по всему миру, где только в Великобритании приступы астмы уносят четыре жизни ежедневно, а ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких) является причиной 85 смертей в день. В совокупности астма и ХОБЛ поражают миллионы людей и обходятся Национальной службе здравоохранения (NHS) в 5,9 миллиарда фунтов стерлингов ежегодно. Традиционные методы лечения обострений, в основном основанные на стероидах, таких как преднизолон, остаются неизменными уже более 50 лет, несмотря на серьезные побочные эффекты и частые неудачи в лечении, пишет King's College London.

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Исследование, проведенное Королевским колледжем Лондона и Оксфордским университетом, было посвящено эозинофильным обострениям — вспышкам, вызванным повышением уровня эозинофилов, одного из видов лейкоцитов. На эти обострения приходится почти половина приступов астмы и 30% обострений ХОБЛ. Современные стероидные препараты, хотя и эффективно снижают воспаление, часто приводят к побочным эффектам, таким как диабет и остеопороз, а у многих пациентов наблюдаются повторные обострения, требующие повторной госпитализации или приводящие к смерти в течение 90 дней после лечения.

Во второй фазе исследования сравнивались три группы лечения: инъекции бенрализумаба с таблетками плацебо, стандартная терапия преднизолоном с инъекциями плацебо и комбинация обоих препаратов. Благодаря двойному слепому методу исследования ни пациенты, ни исследователи не знали, какое лечение назначено, что позволило исключить предвзятость. Результаты показали, что бенрализумаб значительно уменьшил респираторные симптомы и в четыре раза снизил частоту неудач лечения по сравнению со стандартной стероидной терапией в течение 90 дней. Пациентам, получавшим бенрализумаб, также потребовалось меньше посещений больницы, что свидетельствует о более длительной эффективности и улучшении качества жизни.

Профиль безопасности бенрализумаба был сопоставим с результатами предыдущих исследований, что усиливает его потенциал для более широкого клинического применения. Профессор Мона Бафадхель подчеркнула, что данное исследование демонстрирует переход к целенаправленной терапии, которая может персонализировать лечение для пациентов с высоким риском. Этот новый подход контрастирует с устаревшими универсальными стероидными препаратами и может изменить порядок оказания неотложной помощи при респираторных заболеваниях.

Пациенты, участвовавшие в испытании, поделились положительным опытом, подчеркнув реальное воздействие этого метода лечения. Джеффри Пойнтинг, пациент с ХОБЛ из Банбери, выразил свою благодарность, отметив облегчение и отсутствие побочных эффектов по сравнению с традиционными стероидами. Его свидетельство добавляет человеческое измерение к статистическим успехам, подчеркивая потенциал для улучшения повседневной жизни.

Доктор Саманта Уолкер назвала полученные результаты маяком надежды, хотя и раскритиковала хроническое недофинансирование исследований в области здоровья легких, которое тормозит прогресс на протяжении десятилетий. Она выступает за увеличение инвестиций для поддержания и расширения таких инноваций, спасающих жизнь. Доктор Санджай Рамакришнан, который инициировал эту работу, также отметил, что ХОБЛ является третьей основной причиной смерти во всем мире, и подчеркнул острую необходимость в современных методах лечения.

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