Единственный на всей Земле: ученые обнаружили загадочный драгоценный камень (видео)

Обнаруженный в 2010 году, красновато-оранжевый кристалл сначала не заметили старатели, охотившиеся за сапфирами. Кьявтуит отличает не только цвет, но и уникальность: известен только один экземпляр.

Киавтуит, расположенный в районе Могок в Мьянме, — редкий геологический камень, возможно, самый редкий из известных науке минералов. Этот кристалл весом всего 1,61 карата (0,3 грамма) представляет собой значительную загадку для геологов, дающую представление о сложных геологических процессах на Земле, пишет ZME Science.

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Киавтуит был идентифицирован доктором Кьяв Ту, известным минералогом, после того как охотники за сапфирами нашли его в долине Чаунг Гии в Мьянме. В 2015 году Международная минералогическая ассоциация признала его новым минералом. В настоящее время этот уникальный самоцвет хранится в Музее естественной истории округа Лос-Анджелес, охраняясь как научное сокровище. В его состав — оксид висмута и сурьмы (Bi₃⁺Sb₅⁺O₄) — входят обычные элементы, но их особое расположение и образование в редких геологических условиях делают киавтуит исключительным. Плотная, похожая на шашки атомная структура минерала делает его в восемь раз тяжелее воды, что подчеркивает его интересные физические свойства.

В настоящее время этот уникальный самоцвет хранится в Музее естественной истории округа Лос-Анджелес

С геологической точки зрения считается, что киавтуит образовался в пегматите — магматической породе, возникшей на последних стадиях кристаллизации магмы. Столкновение Индийской и Азиатской тектонических плит, сформировавшее рельеф Мьянмы в эпоху палеоцена-эоцена, обеспечило интенсивное тепло и давление, необходимые для образования столь редких минералов. Эта тектоническая активность не только сформировала киавтуит, но и обогатила регион Могок другими драгоценными камнями, в том числе пейнитом, еще одним редким минералом, известным своим содержанием циркония и бора.

Однако добыча минеральных богатств Мьянмы имеет противоречивую подоплеку. Горнодобывающая промышленность региона находится под пристальным вниманием из-за небезопасной практики и нарушений прав человека, включая принудительный труд и эксплуатацию детей. Эти этические проблемы привели к призывам бойкотировать материалы, полученные из Мьянмы, что осложняет как изучение, так и коммерческое распространение редких минералов.

Киавтуит остается чудом природы, воплотившим в себе миллионы лет геологической эволюции. Хотя можно создать синтетические версии минерала, природные образцы занимают незаменимое место в истории науки. Исследователям он открывает окно в сложные земные процессы, от тектонических сдвигов до кристаллизации минералов, что делает его краеугольным камнем в понимании геологического наследия нашей планеты.

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