Нечто разъедает изнутри один из континентов Земли: его нижние слои медленно тают в недрах планеты

Исследователи обнаружили, что нижняя часть североамериканского континента стекает в расплавленную мантию планеты и это впервые в истории, когда кто-либо анализирует это геологическое явление, известное как "кратоническое истончение" в режиме реального времени.

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Об этом пишет Popular Science.

Кратоны — огромные и древние скальные образования, составляющие части континентов планеты. Они способны сохранять стабильность в течение миллиардов лет, однако геологические регионы порой способны смещаться таким образом, что могут привести к исчезновению целых слоев породы во время процесса, известного как кратонное истончение или капание.

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Одно такое задокументированное событие произошло в самом глубоком корневом слое Северо-Китайского кратона миллионы лет назад. Однако до недавнего времени у ученых не было возможности наблюдать этот геологический процесс в режиме реального времени. Теперь авторы нового исследования считают, что у науки появился уникальный шанс.

Геолог Цзюньлинь Хуа с коллегами из Техасского университета разрабатывали новую полноволновую сейсмическую томографическую модель северной Америки, когда заметили нечто странное. Внимание ученых привлекло поведение на границе между глубокой мантией Земли и ее более тонкой литосферой.

В результате ученые предположили, что под кратоном, вероятно, может быть что-то. Также у ученых появилась идея о том, что движет этим истончением. Результаты томографического моделирования предполагают, что виновата океаническая тектоническая плита, также известная как плита Фараллон, скрытая под большой частью Тихого океана.

Плита Фараллон впервые была обнаружена учеными в 1990-х годах и, как обнаружили ученые, последние 200 лет она погружается под Северную Америку. Несмотря на то, что плита отделена от рассматриваемого кратона почти на 600 километров, она, по-видимому, перенаправляет поток мантийного материала по пути, который расплавляет дно кратона. Ученые считают, что в результате этого процесса высвобождаются летучие соединения, ослабляющие основание кратона.

По слова Хуа, они с коллегами обнаружили, что очень широкий диапазон кратона на самом деле испытывает истончение. В ходе исследования ученые также использовали компьютерную модель с включением плиты Фараллон и без нее. Результаты указывают, что наличие модели заставляет кратон протекать, а ее отсутствие — полностью удаляет капание.

Авторы исследования считают, что их открытие помогает планетологам лучше понять эволюционную историю Земли. Исследователи также смогут лучше понять, как создаются континенты, как они разрушаются и как перерабатываются.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, когда появились первые континенты на Земле.