Щось роз'їдає зсередини один із континентів Землі: його нижні шари повільно тануть у надрах планети

Дослідники виявили, що нижня частина північноамериканського континенту стікає в розплавлену мантію планети й це вперше в історії, коли будь-хто аналізує це геологічне явище, відоме як "кратонічне потоншання", в режимі реального часу.

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Про це пише Popular Science.

Кратони — величезні й стародавні скельні утворення, що становлять частини континентів планети. Вони здатні зберігати стабільність протягом мільярдів років, проте геологічні регіони часом здатні зміщуватися в такий спосіб, що можуть призвести до зникнення цілих шарів породи під час процесу, відомого як кратонове стоншення або капання.

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Одна така задокументована подія сталася в найглибшому кореневому шарі Північнокитайського кратона мільйони років тому. Однак донедавна вчені не мали можливості спостерігати цей геологічний процес у режимі реального часу. Тепер автори нового дослідження вважають, що в науки з'явився унікальний шанс.

Геолог Цзюньлінь Хуа з колегами з Техаського університету розробляли нову повнохвильову сейсмічну томографічну модель північної Америки, коли помітили щось дивне. Увагу вчених привернула поведінка на кордоні між глибокою мантією Землі та її тоншою літосферою.

У результаті вчені припустили, що під кратоном, ймовірно, може бути щось. Також у вчених з'явилася ідея про те, що рухає цим стоншенням. Результати томографічного моделювання припускають, що винна океанічна тектонічна плита, також відома як плита Фараллон, прихована під великою частиною Тихого океану.

Плита Фараллон вперше була виявлена вченими в 1990-х роках і, як виявили вчені, останні 200 років вона занурюється під Північну Америку. Попри те, що плита відокремлена від розглянутого кратона майже на 600 кілометрів, вона, мабуть, перенаправляє потік мантійного матеріалу шляхом, який розплавляє дно кратона. Вчені вважають, що в результаті цього процесу вивільняються леткі сполуки, що послаблюють основу кратона.

За слова Хуа, вони з колегами виявили, що дуже широкий діапазон кратона насправді зазнає витончення. Під час дослідження вчені також використовували комп'ютерну модель із включенням плити Фараллон і без неї. Результати вказують, що наявність моделі змушує кратон протікати, а її відсутність — повністю усуває капання.

Автори дослідження вважають, що їхнє відкриття допомагає планетологам краще зрозуміти еволюційну історію Землі. Дослідники також зможуть краще зрозуміти, як створюються континенти, як вони руйнуються і як переробляються.

Раніше Фокус писав про те, що вчені з'ясували, коли з'явилися перші континенти на Землі.