В недрах планеты найдена червоточина: ученые обнаружили, что в одной точке земная кора протекает

Результаты нового исследования показывают, что под Средним Западом Америки, на континенте Северная Америка, нижняя часть земной коры капает в недра планета. Этот механизм крайне медленный и был выявлен с помощью сейсмического мониторинга.

Related video

Об этом пишет Science Alert.

Результаты сейсмического мониторинга показывают, что капли расплавленной породы объединяются в верхней мантии Земли, в конечном итоге набирая достаточно массы, чтобы погружаться глубже. Этот процесс невероятно медленный и указывает на истончение литосферы, лежащей в основе региона.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Впрочем, ученые отмечают, что людям не о чем беспокоиться: недавно также было обнаружено, что капание литосферы происходит и в других частях земного шара. В то же время открытие ученых открывает новое окно в уникальные геологические процессы доисторической Земли.

По словам соавтора исследования, геофизика Торстена Беккера из Техасского университета в Остине, такого рода открытия невероятно важны для понимания того, как Земля в начале времен развивалась в течение длительного времени. Это также помогает ученым понять, как формируются, разрушаются и перерабатываются континенты.

Тип литосферы здесь — кратон — особенно большой, стабильный участок земной коры, который существует относительно неизменным в течение очень долгого периода времени. Эти участки земной коры настолько стабильны, что заставило ученых считать, что они являются ядрами, вокруг которых формируются континенты. Сегодня известно около 35 кратонов, скрывающихся в недрах Земли.

Известно, что литосферное капание происходит, когда нижняя часть каменистой земной коры нагревается до определенной температуры. По мере плавления породы начинает формироваться капля, которая в конечном итоге становится достаточно тяжелой, чтобы оторваться и погрузиться в недра Земли.

Диаграмма, поясняющая модель, создающую литосферные капли под Северной Америкой Фото: Nature Geoscience

В некоторых случаях, например, в Андах и Анатолийском плато Турции, этот процесс может создавать "морщины" на поверхности планеты. Однако в новом исследовании, проведенном командой под руководством сейсмолога Цзюньлинь Хуа из Китайского университета науки и технологий, ученые использовали сейсмические данные для реконструкции активности в нижней стороне земной коры.

Исследователи использовали компьютерную модель, состоящую из томографической карты земной коры на основе сейсмических данных. Отмечается, что карта немного напоминает рентгеновский снимок земной коры и показывает ее самые тонкие и толстые части, а также то, как меняется ее плотность.

Результаты исследования показывают, что кратон, находящийся под большей частью североамериканского континента, истончается, а вероятной причиной называют литосферное капание. Еще более интригующей является причина этого процесса: примерно в 600 километрах от кратона древняя тектоническая плита Фараллон скользит под Североамериканскую тектоническую плиту, процесс, известный как субдукция.

Ученые обнаружили, что этот процесс развивается уже сотни миллионов лет. Сегодня плита Фараллон была уже почти полностью субдуцирована и теперь находится в нижней мантии Земли, под Североамериканской плитой. Сейсмические данные показывают, что ее присутствие перенаправляет крупномасштабные мантийные потоки, которые сдвигают дно кратона, ослабляя его.

Предполагается, что процесс капания в будущем может быть усугублен предшествующим ослаблением литосферы. Исследователи обнаружили, что хотя центр находится под Средним Западом, последствия широко распространены по всему кратону. Но это процесс, который имеет временные масштабы от миллионов до миллиардов лет, и вряд ли повлияет на кого-либо, живущего на североамериканском континенте в течение многих поколений.

Ранее Фокус писал о том, что даже самая стабильная часть Земли в конце концов исчезает: почему так происходит.