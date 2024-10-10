Ничто не вечно. Даже самая стабильная часть Земли в конце-концов исчезает: почему так происходит

Геологи заинтересовались тем, почему части самой старой континентальной коры планеты являются самыми стабильными частями, пока не исчезнут полностью.

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История Земли насчитывает более 4,5 миллиарда лет. Нам может казаться, что планета не меняется вовсе, однако это совсем не так. Она буквально динамична, но изменения происходят так медленно, что их едва ли можно заметить невооруженным взглядом. Самыми стабильными частями планеты, по мнению геологов, считаются части старой континентальной коры. Но даже они не будут существовать вечно, пишет IFLScience.

Известно, что даже самые долгоживущие части континентов не сохраняются вечно, поэтому геологи и палеонтологи испытывают столько трудностей с реконструкцией первого миллиарда лет существования нашей планеты. Причины этого явления до сих пор не совсем понятны, а потому ученые сосредоточились на изучении сил, действующих на Северо-Китайский кратон, предполагая, что смогут обнаружить некоторые подсказки.

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Кратоны — самые старые части континентов, их возраст часто составляет несколько миллиардов лет. Большая часть континента могла претерпеть радикальные изменения, например, разорваться на куски или опрокинуться, но кратоны переживают значительно более незначительные изменения. Ученые обнаружили это ранее, им также известно, что порой происходит так называемая "декратонизация", когда кратон подвергается тем же процессам, которые перерабатывают другие части континентов. Однако все еще неизвестно, какие силы движут этим процессом.

Объединенная кора и верхняя часть мантии образуют литосферу, но литосферы кратонов значительно толще, чем в остальной части континента. Ранее ученые полагали, что разница в толщине даем кратонам защиту от разрушительных сил. Фактически, она делает их уязвимой лишь для плюмов внутри мантии, размывающих нижние стороны. Но теперь ученые сомневаются.

Четыре этапа декратонизации Северо-Китайского кратона, вызывающие изменения на поверхности Фото: Nature Geoscience

В новой работе команда утверждает, что декратонизация может происходить посредством процесса субдукции плоской плиты, за которой следует откат плоской плиты. Например, с раннего мелового периода части Северо-Китайского кратона были субдуцированы под Тихоокеанскую плиту. В результате произошло сокращение в сторону суши и утолщения литосферы, а затем ученые наблюдали откат, который вызвал расширение в сторону моря и истончение литосферы.

В общей сложности в ходе исследования было создано 26 различных моделей в попытке объяснить, что именно вызвало процесс, в результате которого "кратон перестал быть неуязвимым". Результаты некоторых из этих моделей смогли произвести что-то похожее на то, что ученые наблюдают сегодня — в основе лежал многоступенчатый процесс, когда огромная область была втянута в переходную зону мантии.

Предполагается, что скорость отката и уменьшенного течения мантии создали огромный клин мантии — область, находящуюся над субдуцированной частью коры. В конце концов это привело к повторному использованию карбонатных пород через мантию.

Авторы исследования признают, что результаты их работы ограничены лишь одним примерам, но считают, что в дальнейшем их модель может быть применена и к другим кратонам на Земле.

Ранее Фокус писал о том, что разгадана тайна розовых пляжей Австралии: сотни миллионов лет назад их создала гора в Антарктиде.