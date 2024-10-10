Ніщо не вічне. Навіть найстабільніша частина Землі врешті-решт зникає: чому так відбувається

Геологи зацікавилися тим, чому частини найстарішої континентальної кори планети є найстабільнішими, поки не зникнуть повністю.

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Історія Землі налічує понад 4,5 мільярда років. Нам може здаватися, що планета не змінюється зовсім, проте це зовсім не так. Вона буквально динамічна, але зміни відбуваються так повільно, що їх навряд чи можна помітити неозброєним поглядом. Найстабільнішими частинами планети, на думку геологів, вважаються частини старої континентальної кори. Але навіть вони не існуватимуть вічно, пише IFLScience.

Відомо, що навіть найбільш довго живучіші частини континентів не зберігаються вічно, тому геологи й палеонтологи зазнають стільки труднощів з реконструкцією першого мільярда років існування нашої планети. Причини цього явища досі не зовсім зрозумілі, а тому вчені зосередилися на вивченні сил, що діють на Північнокитайський кратон, припускаючи, що зможуть виявити деякі підказки.

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Кратони — найстаріші частини континентів, їхній вік часто становить кілька мільярдів років. Більша частина континенту могла зазнати радикальних змін, наприклад, розірватися на шматки або перекинутися, але кратони переживають значно незначніші зміни. Науковці виявили це раніше, їм також відомо, що часом відбувається так звана "декратонізація", коли кратон зазнає тих самих процесів, які переробляють інші частини континентів. Однак усе ще невідомо, які сили рухають цим процесом.

Об'єднана кора і верхня частина мантії утворюють літосферу, але літосфери кратонів значно товстіші, ніж у решті частини континенту. Раніше вчені вважали, що різниця в товщині дає кратонам захист від руйнівних сил. Фактично, вона робить їх вразливими лише для плюмів усередині мантії, що розмивають нижні боки. Але тепер учені сумніваються.

Чотири етапи декратонізації Північно-Китайського кратона, що спричиняють зміни на поверхні Фото: Nature Geoscience

У новій роботі команда стверджує, що декратонізація може відбуватися за допомогою процесу субдукції плоскої плити, за якою слідує відкат плоскої плити. Наприклад, з раннього крейдяного періоду частини Північнокитайського кратону були субдуковані під Тихоокеанську плиту. У результаті відбулося скорочення в бік суходолу та потовщення літосфери, а потім вчені спостерігали відкат, який спричинив розширення в бік моря та потоншання літосфери.

Загалом під час дослідження було створено 26 різних моделей у спробі пояснити, що саме спричинило процес, унаслідок якого "кратон перестав бути невразливим". Результати деяких із цих моделей змогли зробити щось схоже на те, що вчені спостерігають сьогодні — в основі лежав багатоступеневий процес, коли величезна область була втягнута в перехідну зону мантії.

Припускається, що швидкість відкату та зменшеної течії мантії створили величезний клин мантії — ділянку, яка знаходиться над субдукованою частиною кори. Зрештою, це призвело до повторного використання карбонатних порід через мантію.

Автори дослідження визнають, що результати їхньої роботи обмежені лише одними прикладами, але вважають, що надалі їхню модель можна застосувати та до інших кратонів на Землі.

Раніше Фокус писав про те, що розгадано таємницю рожевих пляжів Австралії: сотні мільйонів років тому їх створила гора в Антарктиді.