Большинство пчел в мире гнездятся вовсе не над землей: их популяции быстро сокращаются (видео)

Исследование показало, что 70% видов пчел из более чем 20 000 на самом деле гнездятся в земле. Увы, как и многие их собратья, гнездящиеся в земле, эти пчелы сталкиваются с невероятно быстрым сокращением популяции. К счастью, ученые знают, как им помочь.

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Об этом пишет Science Alert.

Предыдущие исследования уже показали, что пчелы могут полностью исчезнуть с лица Земли и на то есть целый ряд причин. Но хотя проводились исследования по обеспечению среды обитания для пчел, гнездящихся над землей, экология гнездования пчел, гнездящихся в земле, все еще остается недостаточно изученным. Этот пробел в знаниях вызывает беспокойство по ряду причин:

во-первых, эти пчелы играют решающую роль в экосистемах;

во-вторых, местообитания пчел, гнездящихся в земле, находятся под угрозой из-за деградации земель, урбанизации, пестицидов и расширения сельского хозяйства.

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В новом исследовании команда из Университета Мердока устранила этот пробел. В ходе исследования ученые изучили предпочтения пчел, гнездящихся в земле, в отношении типа почвы, а также предлагает простой и практичный подход к улучшению их среды обитания.

Известно, что в Австралии обитает большое разнообразие местных пчел, которые не встречаются больше нигде в мире — более 1600 научно названных видов. Например, Lasioglossum (Homalictus) dotatum — небольшой вид пчел, гнездящихся на земле, родом из Австралии. Его размеры составляют приблизительно 3–4 мм.

В отличие от завезенной европейской медоносной пчелы (Apis mellifera), которая живет в больших, высокоорганизованных колониях со сложными социальными структурами, L. Dotatum демонстрирует социальную структуру "квартирного проживания" с независимыми гнездами, расположенными невероятно близко друг к другу.

По мнению авторов исследования, такая социальная иерархия указывает на определенные особенности окружающей среды или среды обитания, которые необходимы для процветания вида. Известно, что L. Dotatum широко распространен по всей материковой Австралии и гнездится в различных типах песчаных почв. Благодаря этому он предоставляет ценную возможность изучить, как различные условия окружающей среды формируют его предпочтения в гнездовании.

Результаты исследования показывают, что главной особенностью гнезд этого вида является наличие небольших конических холмиков выкопанной почвы, известных как курганы, которые окружают вход. Исследователи отмечают, что эти холмики на самом деле могут напоминать небольшие муравейники, в результате чего гнезда пчел порой действительно принимают за муравейники, что приводит к применению пестицидов.

Известно также, что этот вид пчел по посещает ряд растений, имеющих экологическое значение, что делает понимание ее роли в экосистемах необходимым. Было зафиксировано, что она посещает цветы деревьев джарра, марри и ярри — все они жизненно важны для поддержания биоразнообразия. Представители вида также был замечен в садах авокадо.

Результаты нового исследования ученых показали, что L. dotatum явно предпочитает гнездиться в горшках, покрытых каменным гравием, а не в горшках с голым песком. Предполагается, что это обусловлено преимуществами, предоставляемыми каменным гравием — например, удерживание влаги, защита от хищников и регулирование температуры.

Пчелы также отдавали предпочтение обработанному паром песку, что позволяет предположить, что такие факторы, как микробные загрязнители или органические остатки в необработанной почве, могут сдерживать гнездование.

Авторы исследования отмечают, что полученные ими результаты в будущем позволят защитить большое количество пчел, а также помогут создать лучшие условия для гнездования пчел по всему миру.

Ранее Фокус писал о том, что ученые считают, что пчелы-самцы используют духи, чтобы привлечь партнерш.