Більшість бджіл у світі гніздяться зовсім не над землею: їхні популяції швидко скорочуються (відео)

Дослідження показало, що 70% видів бджіл із понад 20 000 насправді гніздяться в землі. На жаль, як і багато їхніх родичів, що гніздяться в землі, ці бджоли стикаються з неймовірно швидким скороченням популяції. На щастя, вчені знають, як їм допомогти.

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Про це пише Science Alert.

Попередні дослідження вже показали, що бджоли можуть повністю зникнути з лиця Землі й на те є ціла низка причин. Але хоча проводилися дослідження щодо забезпечення середовища проживання для бджіл, що гніздяться над землею, екологія гніздування бджіл, що гніздяться в землі, все ще залишається недостатньо вивченою. Ця прогалина в знаннях викликає занепокоєння з низки причин:

по-перше, ці бджоли відіграють вирішальну роль в екосистемах;

по-друге, місцезростання бджіл, що гніздяться в землі, перебувають під загрозою через деградацію земель, урбанізацію, пестициди та розширення сільського господарства.

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У новому дослідженні команда з Університету Мердока усунула цю прогалину. Під час дослідження вчені вивчили переваги бджіл, що гніздяться в землі, щодо типу ґрунту, а також пропонує простий і практичний підхід до поліпшення їхнього середовища проживання.

Відомо, що в Австралії мешкає велике розмаїття місцевих бджіл, які не зустрічаються більше ніде у світі — понад 1600 науково названих видів. Наприклад, Lasioglossum (Homalictus) dotatum — невеликий вид бджіл, що гніздяться на землі, родом з Австралії. Його розміри становлять приблизно 3-4 мм.

На відміну від завезеної європейської медоносної бджоли (Apis mellifera), яка мешкає у великих, високоорганізованих колоніях зі складними соціальними структурами, L. Dotatum демонструє соціальну структуру "квартирного проживання" з незалежними гніздами, розташованими неймовірно близько одне до одного.

На думку авторів дослідження, така соціальна ієрархія вказує на певні особливості довкілля або середовища проживання, які необхідні для процвітання виду. Відомо, що L. Dotatum широко розповсюджений по всій материковій Австралії та гніздиться в різних типах піщаних ґрунтів. Завдяки цьому він надає цінну можливість вивчити, як різні умови довкілля формують його вподобання в гніздуванні.

Результати дослідження показують, що головною особливістю гнізд цього виду є наявність невеликих конічних горбків викопаного ґрунту, відомих як кургани, які оточують вхід. Дослідники зазначають, що ці горбки насправді можуть нагадувати невеликі мурашники, внаслідок чого гнізда бджіл деколи справді приймають за мурашники, що призводить до застосування пестицидів.

Відомо також, що цей вид бджіл відвідує низку рослин, які мають екологічне значення, що робить розуміння її ролі в екосистемах необхідним. Було зафіксовано, що вона відвідує квіти дерев джарра, маррі та яррі — всі вони життєво важливі для підтримки біорізноманіття. Представники виду також були помічені в садах авокадо.

Результати нового дослідження вчених показали, що L. dotatum явно віддає перевагу гніздуванню в горщиках, покритих кам'яним гравієм, а не в горщиках з голим піском. Передбачається, що це зумовлено перевагами, що надаються кам'яним гравієм — наприклад, утримування вологи, захист від хижаків і регулювання температури.

Бджоли також віддавали перевагу обробленому парою піску, що дає змогу припустити, що такі чинники, як мікробні забруднювачі або органічні залишки в необробленому ґрунті, можуть стримувати гніздування.

Автори дослідження зазначають, що отримані ними результати в майбутньому дадуть змогу захистити велику кількість бджіл, а також допоможуть створити кращі умови для гніздування бджіл по всьому світу.

Раніше Фокус писав про те, що вчені вважають, що бджоли-самці використовують парфуми, щоб привабити партнерок.