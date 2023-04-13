Запашні Казанова. Вчені вважають, що бджоли-самці використовують парфуми, щоб привернути увагу партнерок

Дослідники вважають, що у бджолиному світі, як і в людському, приємний запах партнера робить його привабливішим.

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Не секрет, що приємні парфуми або запах лосьйону для гоління роблять чоловіків привабливішими в очах жінок. Тепер дослідники вважають, що це працює не тільки для людей, а й для деяких бджіл, які також використовують аромати, щоб підвищити свої шанси на спарювання, пише Daily Mail.

У ході нового дослідження вчені з Рурського університету Бохума у Німеччині виявили особливий вид бджіл, що мешкають у Коста-Риці та Бразилії, і використовують суміш запахів, щоб підвищити свої шанси на успіх серед протилежної статі. Дослідники виявили, що самці збирають суміш запахів із різних джерел, і зберігають ці неповторні "парфуми" у спеціальних "кишенях" задніх ніг, а потім використовують для спокуси партнерки.

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Дослідники провели експеримент, під час якого деяким самцям орхідейних бджіл дали аромати різних квітів, тоді як інших залишили без приємних ароматів. Результати дослідження свідчать про те, що "надушені" бджоли спарювалися з великою кількістю самок і давали більше потомства, ніж їх побратими, що пахли не так приємно.

Результати експерименту свідчать про те, що аромати, які самці виробляють, фактично служать сексуальними сигналами, що збільшують їх шанси серед протилежної статі та стимулюють самок до спарювання.

Автори дослідження зазначають, що їхнє дослідження стало першим, яке надало прямі докази того, що самці-бджоли використовують "парфуми" для привертання уваги орхідейних бджіл. До речі, попередні дослідження показали, що самки бджіл наближаються до самців з підвітряного боку і це може вказувати на те, що запах справді відіграє важливу роль у їх сексуальних уподобаннях.

Під час дослідження вчені також спостерігали один випадок, коли бджолина самка літала від одного самця до іншого, поки не зробила свій остаточний вибір, і він пав на того самця, який виявився "надушеним".

Дослідники вважають, що сам процес збору та виробництва парфумів забирає у самців безліч сил та енергії, а тому є індикатором того, що вони у добрій формі. У дикій природі самці збирають інгредієнти для парфумів з різних джерел, у тому числі квітів, фруктів, смоли, соку, грибів і навіть фекалій. Таким чином вони виробляють захопливий аромат, перед яким самки просто не можуть встояти. Коли всі інгредієнти для створення аромату зібрані, вони зберігаються в спеціальних "мішечках" на задніх лапах, а коли приходить час залицянь, самці багаторазово схрещують ноги та розпорошують духи у повітря, використовуючи вібрації своїх крил.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, чи справді бджоли вмирають після того, як вжалять.