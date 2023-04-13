Душистые Казанова. Ученые считают, что пчелы-самцы используют духи, чтобы привлечь партнерш

Исследователи полагают, что в пчелином мире, как и в человеческом, приятный запах партнера делает его более привлекательным.

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Не секрет, что приятные духи или запах лосьона для бритья делают мужчин более привлекательными в глазах женщин. Теперь исследователи полагают, что это работает не только для людей, но и для некоторых пчел, которые также используют ароматы, чтобы повысить свои шансы на спаривание, пишет Daily Mail.

В ходе нового исследования ученые из Рурского университета Бохума в Германии обнаружили особый вид пчел, которые обитают в Коста-Рике и Бразилии, и используют смесь запахов, чтобы повысить свои шансы на успех среди противоположного пола. Исследователи обнаружили, что самцы собирают смесь запахов из различных источников, и хранят эти неповторимые "духи" в специальных "карманах" задних ног, а после используют для соблазнения партнерши.

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Исследователи провели эксперимент, в ходе которого некоторым самцам орхидейных пчел дали ароматы разных цветов, тогда как других оставили без приятных ароматов. Результаты исследования свидетельствуют о том, что "надушенные" пчелы спаривались с большим количеством самок и производили больше потомства, чем их не так приятно пахнущие собратья.

Результаты эксперимента свидетельствуют о том, что ароматы, которые самцы приобретают, фактически служат сексуальными сигналами, увеличивающими их шансы среди противоположного пола и стимулируют самок к спариванию.

Авторы исследования отмечают, что их исследование стало первым, которое предоставило прямые доказательства того, что самцы-пчелы используют "духи" для привлечения орхидейных пчел. К слову, предыдущие исследования показали, что самки пчел приближаются к самцам с подветренной стороны и это может указывать на то, что запах действительно играет важную роль в их сексуальных предпочтениях.

В ходе исследования ученые также наблюдали один случай, когда пчелиная самка летала от одного самца к другому пока не сделала свой окончательный выбор, и он пал на того самца, который оказался "надушенным".

Исследователи полагают, что сам процесс сбора и производства духов отнимает у самцов множество сил и энергии, а потому является индикатором того, что они в хорошей форме. В дикой природе самцы собирают ингредиенты для производства духов из различных источников, в том числе цветов, фруктов, смолы, сока, грибов и даже фекалий. В результате они производят увлекательный аромат, перед которым самки попросту не могут устоять. Когда все ингредиенты для создания аромата собраны, они хранятся в специальных "мешочках" на задних лапах, а когда приходит время ухаживаний, самцы многократно скрещивают ноги и распыляют духи в воздух, используя вибрации своих крыльев.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, действительно ли пчелы умирают после того, как ужалят.