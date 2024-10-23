В разы надежнее стали. Назван природный минерал, который считается самым прочным в мире (фото)

Алмазы считаются самыми твердыми драгоценными камнями, но это вовсе не делает их самыми прочными из всех природных минералов.

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Недра нашей планеты полны ресурсов, в том числе редкоземельных минералов и драгоценных камней, которые люди год за годом отбирают у Земли. Не секрет, что алмазы считаются самыми твердыми из известных нам драгоценных камней. Но, что насчет прочности? Исследователи рассказали, какой природный минерал считается самым прочным в мире, и это вовсе не алмаз, пишет IFLScience.

Когда дело доходит до прочности, на вершине списка стойких драгоценных камней появляется нефрит. Известно, что этот минерал был важным для людей в течение тысячелетий и даже некоторые из самых ранних инструментов в арсенале людей были сделаны из него. По мере развития технологий, геологи узнали, что то, что считалось одним драгоценным камнем, на самом деле представляло собой два: оба устойчивы к износу, но обладают разными качествами.

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Первый известен как жадеит и славится своим окрасом и прозрачностью — эти черты особенно ценны на ювелирном рынке, а люди по всему миру готовы платить огромные деньги, чтобы заполучить подобные камни. Жадеит более редок и дорог в сравнении с другими разновидностями нефрита. Например, камень, найденный в 2016 году, был оценен в 170 миллионов долларов.

Второй — нефрит, он более распространен и широко используется, а также считается самым прочным природным минералом в мире. Исследователи полагают, что он в разы прочнее керамики и стали. По мнению археологов, это объясняет, почему в неолитические времена именно нефрит использовали для создания лезвий ножей и топоров, а позже и для декоративной резьбы.

Любопытно, что нефриту достаточно легко придать форму, при этом его чрезвычайно сложно разрушить. Для сравнения, алмаз невероятно трудно поддается обработке, но он более склонен к поломке в сравнении с нефритом.

В Новой Зеландии нефрит жадеит с Южного острова известен в культуре маори как pounamu, что означает зеленый камень. Он используется для создания дубинок, инструментов, урн и декоративных подвесок и много другого. Его также считают своего рода сокровищем.

Жадеит твердый, но не такой прочный, как ефрит Фото: Flickr

Не менее ценится жадеит и в Китае, а большая его часть поступает из Мьянмы. Местные камни считаются самыми зеленными в мире, но могут сильно отличаться по прозрачности и цвету, имея множество названий:

императорский зеленый;

стеклянный;

сине-водный.

Добыча драгоценных камней по всему миру весьма сложна и опасна, а также влияет на окружающую среду. В результате ученые все больше времени уделяют внимание камням, выращенным в лабораторных условиях. Хотя некоторые из них выращиваются с нуля, что может быть энергетически затратным, недавние достижения включают выращивание драгоценных камней ювелирного качества из "рубинового семени".

Ранее Фокус писал о том, что первый в мире рубин вырастили из "семени" прямо в платиновом кольце.