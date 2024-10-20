Небо покроется алмазами: ученые выдвинули необычную идею спасения планеты

Глобальное потепление, наступающее в каждом уголке Земли заставляет ученых придумывать все более безумные идеи для борьбы с ним. В этот раз они решили задействовать метод, который в два раза превышает текущий мировой ВВП.

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Исследователи в последнее время изучают все более инновационные способы борьбы с изменением климата, и одна из особенно смелых идей заключается в использовании алмазной пыли для охлаждения планеты. Эта концепция предполагает ежегодное выбрасывание в атмосферу пяти миллионов тонн алмазных частиц с целью снижения глобальной температуры на 1,6°C, что значительно повлияет на ход борьбы с потеплением, пишет IFLScience.

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Идея подобного распыления уходит корнями в геоинженерию, а именно в технику, известную как инъекция стратосферного аэрозоля (SAI), которая традиционно использует частицы серы для отклонения солнечного света. Однако сера может представлять значительные риски для планеты, включая непреднамеренное потепление стратосферы. Поэтому исследователи обратили внимание на альтернативы.

В своем исследовании, опубликованном в журнале Geophysical Research Letters, ученые протестировали различные материалы, включая алюминий, кальцит, карбид кремния, анатаз, рутил и алмаз, чтобы определить, насколько хорошо они отражают солнечный свет и не слипаются друг с другом (что приводит к задержке тепла). Они обнаружили, что алмаз превзошел диоксид серы в моделировании, оказавшись лучшим материалом для отражения солнечного излучения в течение 45 лет. В модели команды также учитывались такие факторы, как продолжительность пребывания частиц в атмосфере и вероятность их сцепления, что имеет решающее значение для определения эффективности охлаждения материала.

Несмотря на перспективность, основной проблемой использования алмазной пыли является ее ошеломляющая стоимость. Согласно исследованию, для достижения снижения температуры на 1,6°C потребуется около пяти миллионов тонн алмазных частиц в год, что обойдется примерно в 200 триллионов долларов к концу века. Это более чем в два раза превышает текущий совокупный мировой ВВП, который в 2023 году составлял 105,44 триллиона долларов, что делает финансовую реализуемость проекта серьезным препятствием. Еще одна проблема заключается в том, можно ли ввести в атмосферу твердые частицы, такие как алмазы, не вызвав их коагуляции, что уменьшило бы их охлаждающий эффект.

Диоксид серы был единственным нетвердым веществом, испытанным в модели, и некоторые эксперты, например Дуглас Макмартин из Корнельского университета, по-прежнему скептически относятся к практичности внедрения твердых частиц. Макмартин считает, что, несмотря на инновационный потенциал других материалов, сера может оставаться наиболее жизнеспособным вариантом для инъекции стратосферного аэрозоля в ближайшем будущем.

Хотя подход с алмазной пылью остается теоретическим и финансово непомерным, он подчеркивает, насколько далеко идут ученые в условиях ускоряющегося изменения климата. Алмазы — это не просто драгоценные камни, но и отличные рассеиватели света, поэтому они и рассматриваются в данном исследовании. Однако масштабы и стоимость их использования для борьбы с глобальным потеплением лишь демонстрируют огромную сложность подобных геоинженерных решений.

Ранее Фокус писал о тепловой карте, показывающей страны, которые станут непригодными для жизни. Если глобальная температура Земли повысится всего на 1,5°C, миллиарды людей окажутся под угрозой смерти из-за температур, которые наши тела попросту не смогут вынести.

Также Фокус писал о трех неделях, ставших самыми жаркими в истории Земли. Исследователи считают, что глобальная волна жары, которая обрушилась на планету в июле 2023-го, стала самым жарких трехнедельным периодом за всю историю наблюдений.