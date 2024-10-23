У рази надійніший за сталь. Названо природний мінерал, який вважається найміцнішим у світі (фото)

Алмази вважаються найтвердішими дорогоцінними каменями, але це зовсім не робить їх найміцнішими з усіх природних мінералів.

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Надра нашої планети сповнені ресурсів, зокрема рідкоземельних мінералів і дорогоцінних каменів, які люди рік за роком відбирають у Землі. Не секрет, що алмази вважаються найтвердішими з відомих нам дорогоцінних каменів. Але, що щодо міцності? Дослідники розповіли, який природний мінерал вважається найміцнішим у світі, і це зовсім не алмаз, пише IFLScience.

Коли справа доходить до міцності, на вершині списку стійких дорогоцінних каменів з'являється нефрит. Відомо, що цей мінерал був важливим для людей протягом тисячоліть і навіть деякі з найбільш ранніх інструментів в арсеналі людей були зроблені з нього. У міру розвитку технологій, геологи дізналися, що те, що вважалося одним дорогоцінним каменем, насправді являло собою два: обидва стійкі до зносу, але мають різні якості.

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Перший відомий як жадеїт і славиться своїм забарвленням і прозорістю — ці риси особливо цінні на ювелірному ринку, а люди в усьому світі готові платити величезні гроші, щоб роздобути подібні камені. Жадеїт більш рідкісний і дорогий порівняно з іншими різновидами нефриту. Наприклад, камінь, знайдений у 2016 році, був оцінений у 170 мільйонів доларів.

Другий — нефрит, він більш поширений і широко використовується, а також вважається найміцнішим природним мінералом у світі. Дослідники вважають, що він у рази міцніший за кераміку і сталь. На думку археологів, це пояснює, чому в неолітичні часи саме нефрит використовували для створення лез ножів і сокир, а пізніше і для декоративного різьблення.

Цікаво, що нефриту досить легко надати форму, при цьому його надзвичайно складно зруйнувати. Для порівняння, алмаз неймовірно важко піддається обробці, але він більш схильний до зламу порівняно з нефритом.

У Новій Зеландії нефрит жадеїт з Південного острова відомий у культурі маорі як pounamu, що означає зелений камінь. Його використовують для створення кийків, інструментів, урн і декоративних підвісок та багато іншого. Його також вважають свого роду скарбом.

Жадеїт твердий, але не такий міцний, як ефрит Фото: Flickr

Не менш цінується жадеїт і в Китаї, а більша його частина надходить з М'янми. Місцеве каміння вважається найзеленішим у світі, але може сильно відрізнятися за прозорістю і кольором, маючи безліч назв:

імператорський зелений;

скляний;

синьо-водний.

Видобуток дорогоцінного каміння в усьому світі вельми складний і небезпечний, а також впливає на навколишнє середовище. У результаті вчені все більше часу приділяють увагу камінню, вирощеному в лабораторних умовах. Хоча деякі з них вирощуються з нуля, що може бути енергетично витратним, недавні досягнення включають вирощування дорогоцінних каменів ювелірної якості з "рубінового насіння".

Раніше Фокус писав про те, що перший у світі рубін виростили з "насіння" прямо в платиновому кільці.