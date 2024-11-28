Єдиний на всій Землі: вчені виявили загадковий дорогоцінний камінь (відео)

Виявлений 2010 року, червонувато-помаранчевий кристал спочатку не помітили старателі, які полювали за сапфірами. К'явтуїт вирізняється не тільки кольором, а й унікальністю: відомий тільки один екземпляр.

Кіавтуїт, розташований у районі Могок у М'янмі, — рідкісний геологічний камінь, можливо, найрідкісніший з відомих науці мінералів. Цей кристал вагою всього 1,61 карата (0,3 грама) являє собою значну загадку для геологів, що дає уявлення про складні геологічні процеси на Землі, пише ZME Science.

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Кіавтуїт був ідентифікований доктором К'яв Ту, відомим мінералогом, після того, як мисливці за сапфірами знайшли його в долині Чаунг Гії в М'янмі. У 2015 році Міжнародна мінералогічна асоціація визнала його новим мінералом. Нині цей унікальний самоцвіт зберігається в Музеї природної історії округу Лос-Анджелес, охороняючись як науковий скарб. До його складу — оксид вісмуту і сурми (Bi₃⁺Sb₅⁺O₄) — входять звичайні елементи, але їхнє особливе розташування і утворення в рідкісних геологічних умовах роблять кіавтуїт винятковим. Щільна, схожа на шашки атомна структура мінералу робить його у вісім разів важчим за воду, що підкреслює його цікаві фізичні властивості.

Нині цей унікальний самоцвіт зберігається в Музеї природничої історії округу Лос-Анджелес

З геологічної точки зору вважають, що кіавтуїт утворився в пегматиті — магматичній породі, що виникла на останніх стадіях кристалізації магми. Зіткнення Індійської та Азіатської тектонічних плит, що сформувало рельєф М'янми в епоху палеоцену-еоцену, забезпечило інтенсивне тепло і тиск, необхідні для утворення таких рідкісних мінералів. Ця тектонічна активність не тільки сформувала кіавтуїт, а й збагатила регіон Могок іншим дорогоцінним камінням, зокрема пейнітом, ще одним рідкісним мінералом, відомим своїм вмістом цирконію і бору.

Однак видобуток мінеральних багатств М'янми має суперечливе підґрунтя. Гірничодобувна промисловість регіону перебуває під пильною увагою через небезпечну практику та порушення прав людини, включно з примусовою працею та експлуатацією дітей. Ці етичні проблеми призвели до закликів бойкотувати матеріали, отримані з М'янми, що ускладнює як вивчення, так і комерційне поширення рідкісних мінералів.

Кіавтуїт залишається дивом природи, що втілило в собі мільйони років геологічної еволюції. Хоча можна створити синтетичні версії мінералу, природні зразки посідають незамінне місце в історії науки. Дослідникам він відкриває вікно в складні земні процеси, від тектонічних зрушень до кристалізації мінералів, що робить його наріжним каменем у розумінні геологічної спадщини нашої планети.

Раніше Фокус писав про найміцніший мінерал у світі. Алмази вважаються найтвердішими дорогоцінними каменями, але це зовсім не робить їх найміцнішими з усіх природних мінералів.