Моторошні "кола на полях": після тривалої посухи "море солі" в Іраку зафіксували з космосу

У 2024 році астронавти зробили й показали дивовижне фото яскравого озера Разаза в Іраку, оточеного безліччю дивно круглих полів. Дослідники зазначають, що це місце також відоме скупченням сотень моторошних рукотворних "кіл на полях".

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Про це пише Live Science.

Інтригуюче фото, зроблене астронавтами, показує дивовижну подвійність штучного озера в Іраку, яке повільно перетворилося на солону різнобарвну калюжу після багатьох років посухи. Це також місце сотень моторошних рукотворних "кіл на полях".

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Мова про озеро Разаза, також відоме як Бахр аль-Мільх або озеро Мільх — штучне озеро, розташоване на захід від міста Кербела. Відомо, що водойма була створена в 1970-х роках шляхом відведення надлишків води з довколишнього озера Хаббанія через канал у природну западину. У наступні десятиліття озеро ставало дедалі солонішим, оскільки мінерали з дна розчинялися у воді.

На фото видно, що озеро розділене на два кольори: рожево-червоний і болотно-зелений. За словами дослідників, різні кольори зумовлені високою концентрацією водоростей у воді. Кожна половина озера майже повністю відрізана від іншої та має різний хімічний склад і рівень солоності, що означає, що вони є домівкою для різних видів водоростей, звідси й контрастні кольори.

Утім, відомо, що озеро зовсім не завжди мало такий вигляд. Насправді кольори з'явилися лише під час посух в останнє десятиліття, коли рівень води опустився до 5-10 метрів. Зазначимо, що до цього моменту озеро було набагато глибшим і мало більш традиційний блакитний відтінок. Озеро також раніше охоплювало набагато ширшу територію, і — в певних точках — воно було одним з найбільших прісноводних озер в Іраку.

Раніше озеро Разаза мало зовсім інший вигляд. На цьому супутниковому знімку 1996 року озеро представлено в максимальному обсязі Фото: solar-system

На південний захід від озера також можна помітити сотні моторошних круглих темних плям. Ці круглі поля, за словами вчених, зрошуються за допомогою центрально-осьових іригаційних систем, де один великий рукав розпорошує воду, обертаючись навколо поля, як стрілки годинника.

Передбачається, що створення цих полів, ймовірно, сприяло занепаду барвистого озера, оскільки вода з озера і прилеглої річки Євфрат, яка впадає в озеро Хаббанія, використовувалася для зрошення круглих загонів. Кола на полях спочатку повинні були охоплювати берегову лінію Разаза, але тепер, коли озеро скоротилося, утворився значний розрив.

У перші роки існування озера у водойму було завезено рибу, і вздовж берегової лінії утворилася екосистема водно-болотних угідь, що процвітала і стала домівкою для великого розмаїття рослинності та птахів. Однак у міру висихання озера риба зникла, а водно-болотні угіддя поступово загинули.

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