Європа знаходиться на межі катастрофічної засухи, — учені

Запаси підземних вод стрімко виснажуються, дефіцит викликає проблеми у сільському господарстві та виробленні електроенергії, зокрема за допомогою АЕС та гідроелектростанцій.

Related video

Учені з Інституту геодезії Технічного університету в Австрії дійшли висновку, що Європа перебуває на межі катастрофічної засухи, оскільки запаси підземних вод вичерпуються. Спекотне літо 2018-2019 років призвело до різкого падіння рівня поверхневих вод, який не відновився через сильну спеку на континенті в останні роки. Про результати дослідження повідомила пресслужба університету.

Нове дослідження показує, що потенційно катастрофічна засуха вже завдає серйозної шкоди природі, негативно впливає на сільське господарство та провокує нестачу енергії в Європі. У регіоні наслідки тривалої засухи було видно й улітку минулого року. Наразі безліч водних видів втратили довкілля або вимерли, також виникала велика кількість масових лісових і трав'яних пожеж, а сухий ґрунт викликав багато проблем для сільськогосподарської галузі, а також став причиною раптових повеней.

Крім цього в Європі загострилася нестача енергії, оскільки без достатньої кількості охолоджувальної води атомні електростанції в регіоні важко можуть виробляти достатньо електроенергії, ускладнена робота й гідроелектростанцій.

Важливо

Нігерійська трагедія. Чому у Центральній Африці розгортається "водний джигад"

У межах дослідження учені використовували супутники-близнюки, які отримали назву "Том і Джеррі", що обертаються навколо Землі по полярній орбіті на висоті. З їх допомогою вони регулярно фіксують зниження рівня підземних і поверхневих вод у Європі.

Результати цього дослідження показують, що ситуація з водою у Європі нині стала дуже нестабільною.

"Кілька років тому я ніколи б не подумав, що вода може стати проблемою тут, у Європі, особливо в Німеччині чи Австрії. Але насправді ми маємо тут проблеми з водопостачанням", — констатував доктор Торстен Майєр-Гюрр, професор університету.

З точки зору вченого, перш за все необхідно мати можливість документувати засуху, що продовжується, з використанням даних і мати для цього безперервні супутникові місії в космосі.

Нагадаємо, згідно зі свіжим кліматичним звітом ООН, людству все ж таки вдасться "підлатати дірки" в озоновому шарі й навіть стримати глобальне потепління.

Також ми писали про те, як вчений з Канади знайшов небезпечну "тропічну озонову дірку", але йому ніхто не вірить.