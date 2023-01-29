Европа находится на грани катастрофической засухи, — ученые

Запасы подземных вод стремительно истощаются, дефицит вызывает проблемы в сельском хозяйстве и выработке электроэнергии, в том числе при помощи АЭС и гидроэлектростанций.

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Ученые из Института геодезии Технического университета в Австрии пришли к выводу, что Европа находится на грани катастрофической засухи, так как запасы подземных вод истощаются. Жаркое лето 2018-2019 годов привело к резкому падению уровня поверхностных вод, который не восстановился из-за сильной жары на континенте в последние годы. Об результатах исследования сообщила пресс-служба университета.

Новое исследование показывает, что потенциально катастрофическая засуха уже наносит серьезный ущерб природе, негативно влияет на сельское хозяйство и провоцируют нехватку энергии в Европе. В регионе последствия продолжительной засухи были видны и летом прошлого года. К настоящему моменту множество водных видов потеряли среду обитания или вымерли, также возникало большое количество массовых лесных и травяных пожаров, а сухая почва вызвала много проблем для сельскохозяйственной отрасли, а также стала причиной внезапных наводнений.

Помимо этого в Европе обострилась нехватка энергии, так как без достаточного количества охлаждающей воды атомные электростанции в регионе с трудом могут вырабатывать достаточно электроэнергии, осложнена работа и гидроэлектростанций.

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В рамках исследования ученые использовали спутники-близнецы, получившие название "Том и Джерри", которые вращаются вокруг Земли по полярной орбите на высоте. С их помощью они регулярно фиксируют понижение уровня подземных и поверхностных вод в Европе.

Результаты этого исследования показывают, что ситуация с водой в Европе в настоящее время стала очень нестабильной.

"Несколько лет назад я никогда бы не подумал, что вода может стать проблемой здесь, в Европе, особенно в Германии или Австрии. Но на самом деле у нас тут проблемы с водоснабжением", — констатировал доктор Торстен Майер-Гюрр, профессор университета.

С его точки зрения ученого, прежде всего необходимо иметь возможность документировать продолжающуюся засуху с использованием данных и иметь для этого непрерывные спутниковые миссии в космосе.

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