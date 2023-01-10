Подлатает дыры. Озоновый слой полностью восстановится к 2066 году, но есть одно условие

Исследователи уверены, что глобального потепления и резкого изменения климата удастся избежать, если человечество выполнит одно условие.

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Организация Объединенных Наций (ООН) подготовила новый климатический отчет — нужно сказать, весьма оптимистичный. Согласно ему человечеству все же удастся "подлатать дыры" в озоновом слое и даже сдержать глобальное потепление, пишет IFL Science.

Согласно новому отчету исследователей, озоновый слой нашей планеты должен полностью восстановиться же в течение следующих четырех десятков лет. Об этом свидетельствуют новые полученные данные — запрет на озоноразрушающие вещества все же дает желаемый эффект и в итоге вполне может предотвратить глобальное потепление на желаемые 0,3–0,5 °C к концу столетия.

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Отметим, что Монреальский протокол был принят еще в 1987 году и остается редким примером договора ООН, которому удалось добиться всеобщей ратификации. Известно, что он определяет более сотни веществ, которые оказывают разрушительное воздействие на озоновый слой планеты, и призвал урегулировать их производство и использование.

В этот список вошли такие вещества как хлорфторуглероды, известные как ХФУ, которые использовались в аэрозолях. Первое время их заменяли альтернативными веществами, называемыми гидрофторуглеродами (ГФУ). Однако позже исследователи обнаружили, что эти вещества также разрушают озоновый слой планеты, а потому позднее в Протокол внесли правки, которые также направлены и на постепенное прекращение производства и использования ГФУ.

С момента принятия Монреальского протокола Группа по научной оценке публикует отчет о ходе работы, последний из них оказался весь оптимистичным и дает человечеству надежду на восстановление озонового слоя Земли. Исследователи обнаружили, что если нынешняя политика останется прежней, озоновый слой сможет восстановиться на большей части мира уже к 2040 году, в Арктике — к 2045 году, а в Антарктиде — к 2066 году. Такой прогноз означает, что озоновый слой вернется к состоянию, в котором он находился в 1980 году, то есть до образования печально известных озоновых дыр.

По словам исполнительного секретаря секретариата Программы ООН по окружающей среде по озону Мег Секи, это фантастическая новость и за последние 35 лет Монреальский протокол в действительности стал "защитником для окружающей среды".

Однако на этом хорошие новости не заканчиваются — исследователи полагают, что если программа по отказу от ГФУ и дальше будет прогрессировать, то к концу столетия нам удастся избежать потепления на 0,3-0,5°C

Исследователи отмечают, что поэтапный отказ от химических веществ показывает, что миру необходимо рассмотреть и внедрить отказ от ископаемого топлива, а также сокращения выбросов парниковых газов — таким образом нам удастся снизить рост нагрева планеты.

Ранее Фокус писал о том, что ученый из Канады нашел опасную "тропическую озоновую дыру": но ему никто не верит.