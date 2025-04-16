Жуткие "круги на полях": после длительной засухи "море соли" в Ираке запечатлели из космоса

В 2024 году астронавты сделали и показали удивительное фото яркого озера Разаза в Ираке, окруженного множеством странно круглых полей. Исследователи отмечают, что это место также известно скоплением сотен жутких рукотворных "кругов на полях".

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Об этом пишет Live Science.

Интригующее фото, сделанное астронавтами, показывает поразительную двойственность искусственного озера в Ираке, которое медленно превратилось в соленую разноцветную лужу после многих лет засухи. Это также место сотен жутких рукотворных "кругов на полях".

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Речь об озере Разаза, также известном как Бахр аль-Мильх или озеро Мильх — искусственное озеро, расположенное к западу от города Кербела. Известно, что водоем был создан в 1970-х годах путем отвода излишков воды из близлежащего озера Хаббания через канал в естественную впадину. В последующие десятилетия озеро становилось все более соленым, поскольку минералы со дна растворялись в воде.

На фото видно, что озеро разделено на два цвета: розово-красный и болотно-зеленый. По словам исследователей, разные цвета обусловлены высокой концентрацией водорослей в воде. Каждая половина озера почти полностью отрезана от другой и имеет разный химический состав и уровень солености, что означает, что они являются домом для разных видов водорослей, отсюда и контрастные цвета.

Впрочем, известно, что озеро вовсе не всегда выглядело так. На самом деле цвета появись лишь во время засух в последнее десятилетие, когда уровень воды опустился до 5-10 метров. Отметим, что до этого момента озеро было намного глубже и имело более традиционный голубой оттенок. Озеро также раньше охватывало гораздо более обширную территорию, и — в определенных точках — оно было одним из крупнейших пресноводных озер в Ираке.

Раньше озеро Разаза выглядело совсем иначе. На этом спутниковом снимке 1996 года озеро представлено в максимальном объеме Фото: NASA

К юго-западу от озера также можно заметить сотни жутких круглых темных пятен. Эти круглые поля, по словам ученых, орошаются с помощью центрально-осевых ирригационных систем, где один большой рукав распыляет воду, вращаясь вокруг поля, как стрелки часов.

Предполагается, что создание этих полей, вероятно, способствовало упадку красочного озера, поскольку вода из озера и близлежащей реки Евфрат, которая впадает в озеро Хаббания, использовалась для орошения круглых загонов. Круги на полях изначально должны были охватывать береговую линию Разаза, но теперь, когда озеро сократилось, образовался значительный разрыв.

В первые годы существования озера в водоем была завезена рыба, и вдоль береговой линии образовалась процветающая экосистема водно-болотных угодий, которая стала домом для большого разнообразия растительности и птиц. Однако по мере высыхания озера рыба исчезла, а водно-болотные угодья постепенно погибли.

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