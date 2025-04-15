5 млн років тому найбільша в історії Землі повінь створила море: воно існує і сьогодні (відео)

Мільйони років тому вода з Атлантичного океану знайшла шлях через сучасну Гібралтарську протоку. Теорія припускає, що океанічна вода кинулася схилом заввишки в кілометр із неймовірною швидкістю, вирвавши на своєму шляху западину глибиною з хмарочос.

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Про це пише Science Alert.

Близько 5 мільйонів років тому Середземне море було здебільшого сухим і солоним басейном, проте потім сюди ринуло так багато води, що вона заповнила западину лише за кілька років, а можливо й місяців. Вчені вважають, на піку повінь скинула приблизно в 1000 разів більше води, ніж сучасна річка Амазонка.

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За словами вченого-землезнавця Деніела Гарсіа-Кастелланоса з Інституту геофізики Барселони та почесного професора геоморфології Пола Карлінга із Саутгемптонського університету, до такого висновку вони дійшли ще 2009 року, коли досліджували підводний каньйон, розкопаний уздовж Гібралтарської протоки. Команда припустила, що підводний каньйон, імовірно, був вирізаний потужною повінню, що сталася мільйони років тому. Якщо теорія вірна, так званий Занклійський мегапотоп стане найбільшою повінню, зафіксованою на Землі.

Однак така незвичайна теорія потребує вагомих доказів. У своєму новому дослідженні вчені вивчили осадові породи Занклійської епохи, що фіксують, як вода ринула через прірву між сучасною Сицилією і материковою Африкою, щоб заповнити східну частину Середземного моря.

Команда зазначає, що їхня нова робота фактично поставила крапку в історії, що почалася наприкінці 19 століття. Саме тоді геологи, які вивчають багаті сіллю скельні відслонення навколо Середземного моря, виявили, що близько 5-6 мільйонів років тому, задовго до заледенінь останніх льодовикових періодів, сталося щось незвичайне: море висохло. Учені назвали цей період "мессінським", а висихання — "мессінською кризою солоності".

У 1970-х роках учені вперше пробурили свердловину глибоко під Середземним морем в осадові породи мессінського ярусу. У результаті їм вдалося зробити відразу три відкриття:

виявили величезний шар солі під більшою частиною морського дна — це підтверджує, що близько 6 мільйонів років тому, якраз коли змістилися тектонічні плити, море стало значною мірою ізольованим від Атлантичного океану;

над шаром солі було виявлено осад зі скам'янілостями з мілководних, слабосолоних озер — це вказує на те, що Середземне море опустилося більш ніж на кілометр нижче від сьогоднішнього рівня;

кам'янисті шари над сіллю різко змістилися назад до більш типових глибоководних опадів.

Термін "Занклійський потоп" придумали в 1970-х роках для позначення закінчення кризи, коли вчені насправді не знали, у чому вона полягала або скільки часу знадобилося для заповнення середземноморського басейну, що висох, і який висох.

Наступний прорив у цій теорії стався 2009 року, коли геофізичні дані вказали на те, що величезна підводна западина між Атлантичним і Середземним морем, імовірно, була створена раптовою і катастрофічною повінню.

Результати останнього дослідження вчених підтверджують цю теорію. Під час аналізу вчені досліджували регіон, де вода, що заповнює західний басейн Середземного моря, повинна була впасти в хребет вищої землі, що з'єднує сучасні Африку та Італію, відомий як Сицилійський поріг.

Якщо пагорби й западини на Сицилії також були сформовані величезною повінню, то уламки гірських порід, вимиті з підстави западин, мали б бути виявлені на вершинах пагорбів більше ніж 5 мільйонів років по тому. У результаті команда виявила безладні та деформовані уламки каменів.

Далі вчені розробили комп'ютерну модель, щоб відтворити, як потоки води могли перетнути одну частину Сицилійського порога. Вона показала, що потік потоку дійсно імітуватиме напрямок обтічних пагорбів.

Результати вказують на те, що пагорби були висічені водою глибиною 40 метрів або більше, зі швидкістю близько 115 кілометрів на годину. В одній області, яку вчені змоделювали, 13 мільйонів кубічних метрів води на секунду затопили б східний середземноморський басейн.

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